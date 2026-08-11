DÉCOUVRIR L’OFFRE LIGUE 1 + DAZN

La Ligue 1 reprend ses droits le vendredi 21 août 2026. Cette saison, suivre le championnat de France devient beaucoup plus simple : les neuf matchs de chaque journée sont désormais disponibles sur Ligue 1+.

Après une saison 2025-2026 durant laquelle les supporters devaient encore jongler entre plusieurs diffuseurs pour voir l’intégralité du championnat, la plateforme lancée par la Ligue de Football Professionnel (LFP) devient le point de passage incontournable.

Pour autant, les supporters ont toujours le choix entre plusieurs plateformes pour souscrire au service. Ligue 1+ est disponible directement, mais également auprès de nombreux distributeurs, dont DAZN, Prime Video et Molotov.

Selon la plateforme choisie, les tarifs, les engagements et surtout les services supplémentaires ne sont pas forcément les mêmes.

Alors, comment regarder la Ligue 1 en 2026-2027 ? Quelle offre choisir entre Ligue 1+, DAZN, Prime Video et Molotov ?

Ligue 1+ diffuse 100 % de la Ligue 1 en 2026-2027

C’est le changement majeur de la saison.

À compter de l’exercice 2026-2027, Ligue 1+ diffuse 100 % des matchs de Ligue 1 McDonald’s en exclusivité, soit les neuf rencontres de chacune des 34 journées.

L’intégralité de la Ligue 3 Betclic rejoint également le service, auquel s’ajoutent des magazines, documentaires, replays et différents contenus consacrés aux clubs.

Pour regarder toute la Ligue 1, il n’est donc plus nécessaire de cumuler plusieurs diffuseurs. En revanche, plusieurs distributeurs permettent d’accéder à Ligue 1+.

Quel est le prix de Ligue 1+ en 2026-2027 ?

Ligue 1+ propose plusieurs formules pour la saison 2026-2027 :

Pass Ligue 1 : 19,99 €/mois

Engagement de 12 mois

2 écrans simultanés

100 % de la Ligue 1

Ligue 3 Betclic

Pass mensuel : 24,99 €/mois

Sans engagement

2 écrans simultanés

100 % de la Ligue 1

Ligue 3 Betclic

Pass moins de 26 ans : 11,99 €/mois

Sans engagement

1 écran

Pass mobile : 19,99 €/mois

Sans engagement

1 écran

Pass direct 1 an : 199 €

Paiement annuel

2 écrans simultanés

Une offre de lancement est par ailleurs proposée jusqu’au 6 septembre 2026 : 14,99 €/mois pendant les trois premiers mois puis 19,99 €/mois, avec un engagement total de 12 mois.

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Mais s’abonner directement à Ligue 1+ n’est pas la seule solution.

La meilleure offre pour regarder la Ligue 1 : DAZN

DAZN est la meilleure offre pour regarder la Ligue 1. La plateforme ne détient plus directement les droits principaux du championnat comme lors de la saison 2024-2025 : elle distribue désormais Ligue 1+.

L’intérêt de DAZN réside surtout dans son offre couplée permettant de réunir la Ligue 1 et de nombreux autres championnats sur une même plateforme et tour récemment la Liga.

DAZN + Ligue 1+ à partir de 14,99 €/mois

DÉCOUVRIR L’OFFRE LIGUE 1 + DAZN

Pour le lancement de la saison 2026-2027, DAZN propose son bundle DAZN + Ligue 1+ à 14,99 €/mois pendant trois mois, puis 22,99 €/mois pendant les neuf mois suivants, avec un engagement de 12 mois.

L’offre promotionnelle est annoncée jusqu’au 6 septembre 2026.

Une formule sans engagement à 27,99 €/mois est également proposée.

Ce bundle donne accès à 100 % de la Ligue 1 via Ligue 1+, mais également au catalogue sportif de DAZN.

Côté football, DAZN propose notamment :

La Liga ;

la Copa del Rey ;

la Serie A ;

la Coppa Italia ;

la Supercoppa Italiana ;

l’Eredivisie ;

la Jupiler Pro League ;

la Saudi Pro League ;

ainsi que différents contenus FIFA+.

DAZN propose également d’autres sports, notamment la Betclic ELITE, la boxe, le kickboxing ou encore le LIV Golf.

Pour ceux qui suivent plusieurs championnats européens en plus de la Ligue 1, le bundle DAZN + Ligue 1+ constitue donc l’une des offres les plus complètes du marché.

Regarder la Ligue 1 avec Prime Video

Amazon reste également présent dans l’écosystème de la Ligue 1.

Prime Video est aujourd’hui un distributeur de Ligue 1+.

Concrètement, l’utilisateur peut souscrire Ligue 1+ depuis l’environnement Prime Video puis regarder les matchs directement depuis l’application.

Point important : il n’est pas nécessaire d’être abonné à Amazon Prime pour souscrire Ligue 1+ via Prime Video.

Pour la saison 2026-2027, la formule de référence Ligue 1+ est proposée à 19,99 €/mois avec engagement de 12 mois, pour deux écrans simultanés.

Prime Video permet donc principalement de centraliser Ligue 1+ dans une application que de nombreux foyers utilisent déjà.

Contrairement à DAZN, l’intérêt n’est pas nécessairement d’obtenir davantage de compétitions sportives dans un bundle, mais plutôt de profiter de l’écosystème Amazon et de l’application Prime Video pour accéder à Ligue 1+.

Regarder la Ligue 1 avec Molotov : plusieurs formules disponibles

Molotov va plus loin en proposant à la fois Ligue 1+ seule et des offres associant le championnat à son bouquet de chaînes TV.

Pour regarder uniquement le football, Molotov commercialise Ligue 1+ avec les formules suivantes :

14,99 €/mois pendant trois mois puis 19,99 €/mois, dans le cadre de l’offre promotionnelle de lancement avec engagement ;

24,99 €/mois sans engagement ;

ou encore 199,99 € par an, avec un paiement unique.

Ces offres comprennent notamment :

100 % de la Ligue 1 McDonald’s ;

l’intégralité de la Ligue 3 Betclic ;

les magazines et contenus Ligue 1+ ;

2 écrans simultanés.

Molotov + Ligue 1+ : football et télévision dans le même abonnement

La plateforme propose également une formule particulièrement intéressante pour ceux qui utilisent Molotov comme alternative à une box TV.

L’offre Molotov + Ligue 1+ est proposée à 21,99 €/mois avec un engagement de 12 mois.

Elle permet de réunir Ligue 1+ et l’offre TV de Molotov.

Une formule sans engagement est également proposée : 19,99 € le premier mois puis 26,99 €/mois.

L’intérêt est donc différent de celui de DAZN : là où DAZN mise sur un catalogue de compétitions sportives internationales, Molotov associe Ligue 1+ aux chaînes de télévision disponibles dans son offre.

Molotov met également en avant un canal Ligue 1+ UHD pour certaines grandes affiches.

Ligue 1+, DAZN, Prime Video ou Molotov : quelle offre choisir ?

Pour regarder la Ligue 1, le contenu de base reste identique : Ligue 1+ donne accès aux neuf matchs de chaque journée du championnat 2026-2027.

La différence se joue donc principalement sur les services associés et les habitudes de chaque utilisateur.

Ligue 1+ directement conviendra à ceux qui souhaitent uniquement regarder le championnat et préfèrent passer par la plateforme officielle.

DAZN + Ligue 1+ apparaît particulièrement intéressant pour les gros consommateurs de football. Pour quelques euros supplémentaires, l’abonné récupère notamment la Liga, la Serie A et plusieurs autres compétitions.

Comparatif des principales offres Ligue 1 2026-2027

Offre Prix Engagement Principal avantage Ligue 1+ 19,99 €/mois 12 mois Offre officielle, 2 écrans Ligue 1+ sans engagement 24,99 €/mois Non Liberté de résiliation Ligue 1+ -26 ans 11,99 €/mois Non Tarif jeunes Ligue 1+ annuel 199 € 1 an Paiement unique DAZN + Ligue 1+ 14,99 €/mois pendant 3 mois puis 22,99 € 12 mois Ligue 1 + grands championnats étrangers DAZN + Ligue 1+ 27,99 €/mois Non Sport + Ligue 1 sans engagement Prime Video + Ligue 1+ 19,99 €/mois* 12 mois Ligue 1+ dans l’environnement Prime Video Molotov Ligue 1+ 14,99 €/mois pendant 3 mois puis 19,99 € 12 mois Ligue 1+ via Molotov Molotov Ligue 1+ 24,99 €/mois Non Ligue 1+ sans engagement Molotov Ligue 1+ annuel 199,99 € 1 an Paiement unique Molotov + Ligue 1+ + TV 21,99 €/mois 12 mois Ligue 1 + bouquet TV Molotov + Ligue 1+ + TV 19,99 € le 1er mois puis 26,99 € Non Foot + TV sans engagement

*Tarif de la formule de référence Ligue 1+. Les offres et promotions peuvent évoluer selon les distributeurs.

Où peut-on regarder Ligue 1+ à la télévision via une box internet ?

Au-delà de DAZN, Prime Video et Molotov, la LFP a choisi une stratégie de distribution particulièrement large.

Ligue 1+ est notamment disponible chez les quatre grands opérateurs :

Orange : canal 53

Bouygues Telecom : canal 57

SFR : canal 118

Free : canal 37

La chaîne est également distribuée notamment via L’Équipe, OneFootball et Carrefour, en plus de la plateforme officielle Ligue 1+.

Sur les appareils connectés, le service est accessible sur ordinateur, smartphone, tablette et différentes Smart TV, ainsi que sur plusieurs appareils et consoles compatibles.

Quelle est la meilleure offre pour regarder la Ligue 1 ?

Tout dépend finalement du profil de l’abonné.

Pour uniquement regarder la Ligue 1, l’abonnement direct Ligue 1+ reste la solution la plus évidente.

Pour regarder la Ligue 1, la Liga, la Serie A et d’autres compétitions, l’offre DAZN + Ligue 1+ mérite particulièrement d’être comparée à l’abonnement direct.

Pour centraliser ses services dans Prime Video, Amazon constitue une porte d’entrée simple vers Ligue 1+.

Enfin, pour combiner Ligue 1 et chaînes de télévision sans passer par une box TV traditionnelle, les bundles proposés par Molotov peuvent devenir particulièrement intéressants.

Une chose est désormais beaucoup plus simple pour le consommateur : quelle que soit la plateforme retenue, un seul abonnement à Ligue 1+ suffit pour accéder aux neuf matchs de chaque journée de Ligue 1 en 2026-2027.

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