La saison 2026 de NFL s’annonce particulièrement accessible pour les fans français. Entre les matchs diffusés gratuitement par La Chaîne L’Équipe et France Télévisions, l’offre très fournie de beIN Sports et l’intégralité de la compétition disponible via le NFL Game Pass sur DAZN, plusieurs solutions permettent désormais de suivre le football américain en France.

Mais les offres ne répondent pas toutes au même besoin — ni au même budget. Voici les différentes possibilités pour regarder la NFL en France en 2026, avec leurs tarifs.

NFL Game Pass sur DAZN : l’offre pour voir tous les matchs

Pour les passionnés qui ne veulent manquer aucune rencontre, le NFL Game Pass, distribué par DAZN en France, reste la solution la plus complète.

Le service donne accès à tous les matchs de présaison, de saison régulière et des playoffs, ainsi qu’au Super Bowl, en direct et à la demande. NFL RedZone et NFL Network sont également inclus, tout comme différents formats de replay et de résumé.

Pour la saison 2026, DAZN propose notamment deux abonnements principaux :

Offre Tarif 2026 Plus d’informations Season Pro 219,99 € / saison Voir l’offre Season Pro Ultimate 249,99 € / saison Voir l’offre Weekly Pro 22,99 € / 7 jours Voir l’offre Weekly Pro Ultimate 25,99 € / 7 jours Voir l’offre

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Le Season Pro à 219,99 € constitue l’offre de référence : tous les matchs sont accessibles en direct et en replay, avec NFL RedZone, les playoffs et le Super Bowl. La diffusion peut atteindre le Full HD 1080p.

À 249,99 € la saison, le Season Pro Ultimate ajoute plusieurs fonctionnalités destinées aux utilisateurs les plus intensifs, dont le Multiview permettant de regarder jusqu’à quatre matchs simultanément, ainsi que du HDR et du son Dolby 5.1 sur certaines grandes affiches. DAZN annonce également la possibilité de streamer sur cinq écrans et dans deux lieux différents.

Pour ceux qui souhaitent simplement profiter d’une grosse semaine de NFL, les pass de sept jours représentent une alternative : 22,99 € en Weekly Pro et 25,99 € en Weekly Pro Ultimate.

À noter que les abonnements saisonniers sont annoncés avec un renouvellement automatique, sauf résiliation avant la fin de la période prévue.

beIN Sports : plus de 100 matchs NFL dans la saison

Il n’est toutefois pas nécessaire de dépenser plus de 200 euros pour suivre régulièrement la NFL.

beIN Sports conserve une place centrale dans le dispositif français. Pour la saison 2026, le diffuseur doit proposer plus de 100 matchs en direct, avec jusqu’à cinq rencontres par semaine pendant la saison régulière.

Le programme comprend notamment des affiches du dimanche à 19h et 22h, mais également le Thursday Night Football, Sunday Night Football et Monday Night Football, les matchs de Thanksgiving, le NFL Paris Game et NFL RedZone. L’intégralité des playoffs et le Super Bowl LXI sont également annoncés sur beIN Sports.

Pour s’abonner uniquement aux chaînes beIN Sports, l’offre beIN SPORTS CONNECT distribuée via CANAL+ coûte actuellement 15 € par mois, avec un abonnement mensuel résiliable. Elle permet de regarder les chaînes via l’application CANAL+ sur les principaux appareils connectés. Un seul utilisateur peut regarder simultanément avec cette formule.

Pour un fan de NFL qui souhaite voir plusieurs matchs chaque semaine sans nécessairement avoir accès à absolument toutes les rencontres, cette formule constitue donc une alternative nettement moins chère au Game Pass.

CANAL+ SPORT : NFL et autres sports dans un même abonnement

beIN Sports est également intégré à certaines offres CANAL+.

L’offre CANAL+ SPORT est actuellement commercialisée à partir de 29,99 € par mois, selon la formule et la durée d’engagement choisies. Elle donne accès à beIN Sports en plus des autres contenus sportifs distribués par CANAL+.

Cette solution est surtout intéressante pour les consommateurs qui ne souhaitent pas uniquement regarder la NFL mais veulent regrouper plusieurs compétitions sportives au sein d’un même abonnement.

À l’inverse, pour quelqu’un qui cherche uniquement la NFL via beIN Sports, l’abonnement beIN SPORTS CONNECT à 15 € par mois apparaît plus économique.

La Chaîne L’Équipe : de la NFL gratuitement chaque semaine

La grande nouveauté de la saison 2026 est le retour d’une importante couverture NFL en clair.

La Chaîne L’Équipe diffusera gratuitement un match de saison régulière chaque dimanche à 22h, sur la chaîne disponible sur la TNT et via l’écosystème numérique de L’Équipe.

Le dispositif ne s’arrêtera pas à la saison régulière : L’Équipe doit également proposer un match lors de chaque tour des playoffs ainsi que le Super Bowl LXI.

Pour le spectateur occasionnel, c’est donc une évolution importante : il sera possible de suivre une affiche NFL chaque semaine et même le Super Bowl sans abonnement sportif payant.

France Télévisions diffusera gratuitement le NFL Paris Game

France Télévisions entre également dans le dispositif NFL en 2026, avec une programmation centrée sur les rencontres internationales organisées en Europe.

Le groupe public diffusera notamment en clair le très attendu NFL Paris Game entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints, organisé le 25 octobre 2026 au Stade de France. Le match sera disponible sur une chaîne du groupe ainsi que sur france.tv.

France Télévisions diffusera également sur ses plateformes les trois rencontres NFL organisées à Londres les 4, 11 et 18 octobre 2026.

Quelle offre choisir pour regarder la NFL en France ?

Le choix dépend finalement surtout du nombre de matchs que l’on souhaite regarder.

Pour regarder gratuitement : La Chaîne L’Équipe devient la solution la plus intéressante, avec une rencontre chaque dimanche à 22h, plusieurs matchs de playoffs et le Super Bowl. France Télévisions complète cette offre gratuite avec les matchs internationaux de Londres et surtout le premier NFL Paris Game.

Pour suivre régulièrement la saison sans tout regarder : beIN SPORTS CONNECT, à 15 € par mois, offre un compromis particulièrement intéressant avec plus de 100 rencontres annoncées sur la saison, les grandes affiches hebdomadaires, RedZone, les playoffs et le Super Bowl.

Pour voir absolument tous les matchs : le NFL Game Pass sur DAZN reste incontournable. Le Season Pro coûte 219,99 € pour la saison 2026, tandis que l’offre Ultimate monte à 249,99 € avec des fonctionnalités supplémentaires.

Les offres NFL en France en un coup d’œil

Diffuseur Prix Principaux contenus NFL La Chaîne L’Équipe Gratuit 1 match chaque dimanche à 22h, playoffs sélectionnés, Super Bowl France Télévisions / france.tv Gratuit NFL Paris Game + 3 matchs de Londres beIN SPORTS CONNECT 15 €/mois Plus de 100 matchs, RedZone, playoffs, Super Bowl CANAL+ SPORT Dès 29,99 €/mois beIN Sports + autres contenus sportifs NFL Game Pass Season Pro 219,99 €/saison Tous les matchs + RedZone + NFL Network + replays NFL Game Pass Season Pro Ultimate 249,99 €/saison Tous les matchs + fonctionnalités premium et Multiview NFL Game Pass Weekly Pro 22,99 €/7 jours Game Pass pendant une semaine NFL Game Pass Weekly Pro Ultimate 25,99 €/7 jours Game Pass Ultimate pendant une semaine

Le calendrier de la saison NFL 2026-2027

La saison NFL 2026-2027 s’étendra de septembre 2026 à février 2027. Les 32 franchises disputeront chacune 17 matchs en 18 semaines, soit 272 rencontres au total, principalement programmées le dimanche, avec également les traditionnels Thursday, Sunday et Monday Night Football.

Semaine 1

Date en France Match Heure française Jeudi 10 septembre New England Patriots @ Seattle Seahawks 02h20 Vendredi 11 septembre San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams – à Melbourne 🇦🇺 02h35 Dimanche 13 septembre Chicago Bears @ Carolina Panthers 19h00 Tampa Bay Buccaneers @ Cincinnati Bengals 19h00 New Orleans Saints @ Detroit Lions 19h00 Buffalo Bills @ Houston Texans 19h00 Baltimore Ravens @ Indianapolis Colts 19h00 Cleveland Browns @ Jacksonville Jaguars 19h00 Atlanta Falcons @ Pittsburgh Steelers 19h00 New York Jets @ Tennessee Titans 19h00 Arizona Cardinals @ Los Angeles Chargers 22h25 Miami Dolphins @ Las Vegas Raiders 22h25 Green Bay Packers @ Minnesota Vikings 22h25 Washington Commanders @ Philadelphia Eagles 22h25 Lundi 14 septembre Dallas Cowboys @ New York Giants 02h20 Mardi 15 septembre Denver Broncos @ Kansas City Chiefs 02h15

Le calendrier sera rythmé par les matchs de Thanksgiving et de Noël ainsi que par plusieurs rencontres internationales. En France, le grand rendez-vous sera le NFL Paris Game du 25 octobre 2026 au Stade de France, entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints. Après la saison régulière, les playoffs se dérouleront en janvier avant le Super Bowl LXI, prévu le 14 février 2027 au SoFi Stadium de Los Angeles.

Une offre NFL en France plus large que jamais

À l’approche du premier match NFL organisé au Stade de France, la ligue bénéficie en 2026 d’une exposition particulièrement importante sur le marché français.

La stratégie repose sur trois niveaux : du contenu gratuit pour toucher un large public avec L’Équipe et France Télévisions, une offre payante intermédiaire avec beIN Sports et une proposition exhaustive destinée aux passionnés avec le NFL Game Pass sur DAZN.

Résultat : regarder la NFL en France ne signifie plus nécessairement souscrire au Game Pass. Un spectateur occasionnel pourra suivre gratuitement une partie significative des grands rendez-vous, tandis que les fans les plus assidus disposent de plusieurs niveaux d’abonnement selon leur budget et leur consommation.

Tarifs et programmation constatés au 25 août 2026 et susceptibles d’évoluer au cours de la saison.