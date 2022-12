Comprendre la méthode de classification des casinos faite par Sloterman

Comment Sloterman a classé les casinos et choisi le meilleur ?

Sloterman est la plateforme incontournable des parieurs qui souhaitent rester informés des dernières opportunités de jeu en ligne dans leur pays. C’est un site qui fournit des renseignements fiables et détaillés sur divers casino en ligne et qui propose une liste des meilleurs. Sur quoi se base-t-il pour faire ce classement ? On vous dit tout dans cet article.

Les bonus

Les bonus sont l’un des tout premiers paramètres sur lesquels on se base pour évaluer la qualité d’un casino en ligne. Il faut savoir que c’est au travers des bonus que les plateformes de jeux d’argent en ligne parviennent à attirer les joueurs.

Sloterman analyse les bonus de chaque site en prenant le soin de vérifier leur effectivité et leur accessibilité au travers du wager. De même, le site s’assure qu’il n’y ait pas une impossibilité de gain avec le bonus. Suite à cela, il compare les propositions de diverses plateformes pour choisir le meilleur.

La ludothèque

Après le bonus, il faut s’assurer que le casino en ligne dispose d’une ludothèque intéressante pouvant attirer de nombreux joueurs. Un casino en ligne ne peut se prétendre être le meilleur s’il n’est même pas capable de proposer un large choix de machines et de jeux pour une clientèle variée.

Sloterman se charge de parcourir l’offre des divers casinos en ligne afin de trouver celui qui dispose de la meilleure. Cependant, la plateforme ne se contente pas de vérifier le nombre de jeux, elle s’assure aussi qu’il s’agit de licences nouvelles et populaires éditées par les meilleurs du domaine.

Les moyens de paiements

Outre la ludothèque de jeu, Sloterman prend le temps de vérifier les moyens de paiement proposés par les divers sites de jeux en ligne. Il faut savoir que c’est un paramètre important pour l’accessibilité du casino en ligne pour divers joueurs.

Ainsi, les meilleurs casinos en ligne proposent un florilège de moyens de paiement pour permettre à un grand nombre de joueurs de s’inscrire. C’est pour cela que l’on retrouve en plus des paiements par carte bancaire, des paiements par carte prépayée et des paiements par crypto-monnaies.

Le niveau de sécurité

La sécurité est l’un des paramètres les plus importants pour juger de la fiabilité d’un casino en ligne. Une plateforme de jeu en ligne sécurisé permet d’éviter les arnaques et les piratages de données. C’est un facteur qui augmente la confiance des joueurs et la crédibilité des créateurs de celle-ci.

Sloterman analyse les systèmes de sécurité des casinos en ligne pour s’assurer de leur fiabilité. La plateforme vérifie également la licence du site de jeu pour savoir s’il est digne de confiance. Ainsi, Sloterman vérifie que le casino garantit la protection des données personnelles et assure la sécurité des transactions effectuées depuis le casino ou vers celui-ci.

Les avis des parieurs

Qui de mieux que les parieurs eux-mêmes pour parler de la qualité du service proposé par un casino en ligne ? C’est la raison pour laquelle Sloterman tient compte des avis sur un casino en ligne avant de l’intégrer dans son classement. Il recueille, les notes, les critiques sur :

le service client,

la rapidité des paiements,

la fluidité des jeux,

la qualité de l’interface et l’expérience utilisateur en général.

L’ensemble de ses informations lui permet de se faire un avis global sur le casino et de lui attribuer une note. Chaque casino en ligne est noté en fonction des différents paramètres cités plus haut. Celui qui revient en tête, c’est celui qui obtient la meilleure note globale alors que le dernier est celui qui reçoit la plus mauvaise.