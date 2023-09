Cornilleau dévoile son nouveau logo et sa nouvelle plateforme de marque

Il y a quelques jours, Cornilleau a dévoilé une nouvelle plateforme de marque incarnée par un nouveau logo et une nouvelle signature : « Le jeu nous rassemble ».

« Coconçue avec l’agence Destino, cette nouvelle plateforme de marque consacre la diversification de l’entreprise dans le mobilier de jeu design, entamée il y a quatre ans » précise la société française dans un communiqué.

Aujourd’hui, la société Cornilleau réalise plus de 35 millions d’euros de chiffre d’affaires (55% à l’export) et emploie 120 personnes. « Cette nouvelle plateforme de marque est le fruit d’une forte mobilisation en interne et d’une maturation progressive. Les collaborateurs s’y retrouvent et l’ont reçue avec enthousiasme », explique Michel Zany, président du Groupe Cornilleau. « Expression de notre raison d’être, la nouvelle signature insiste sur les vertus du jeu, à commencer par sa capacité à créer du lien », précise le dirigeant.

Plus que des tables de ping pong, Cornilleau propose aujourd’hui des produits multi-usages comme des billards et des tables de ping pong qui se transforment en table à manger.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cornilleau (@cornilleau)

« Le nouveau logo, plus design et intemporel, s’inspire du premier logo de la marque, pour appuyer son caractère patrimonial. D’abord déployée sur l’univers Play-Style, l’offre de mobilier de jeu design de Cornilleau, cette nouvelle plateforme de marque sera déclinée sur le métier historique, le ping-pong, d’ici la fin octobre » ajoute le communiqué. « La campagne, coconstruite avec le directeur artistique Franck Sinquin et mise en image par le photographe Stéphane Candé, est à découvrir principalement en points de vente, sur le digital et les réseaux sociaux de la marque »