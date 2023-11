Cette semaine, Cosm et TNT Sports ont annoncé la signature d’un accord pour la diffusion d’évènements sportifs en direct.

Dans le détail, Cosm, les futures structures de type sports bar seront équipées d’écrans LED géants (dômes) proposant une expérience immersive baptisée « Réalité Partagée » (« Shared Reality »). Cosm diffusera certains programmes du diffuseur américain comme la NBA et la NHL. Les images seront diffusées en 8K, de quoi offrir une atmosphère presque semblable à celle d’une arène avec l’énergie de la foule, comme si vous étiez au premier rang.

Cosm signe avec TNT Sports pour la diffusion de la NBA et NHL dans ses futurs complexes de « Réalité Partagée » Les deux premiers ouvriront en 2024https://t.co/nngrPYHUU6 #cosm #NBA #NHL #fanExperience #sharedreality pic.twitter.com/GAPXgET7TF — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) November 2, 2023

Les deux premiers Cosm ouvriront en 2024 à Los Angeles (Hollywood Park) et à Dallas (Grandscape). « Ce partenariat est transformateur, non seulement pour Cosm mais pour l’industrie du sport et du divertissement en direct dans son ensemble » explique Jeb Terry, PDG et président de Cosm, dans un communiqué. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Cosm et Warner Bros. Discovery exploreront également d’autres opportunités de diffusion.

« L’Europe est également sur nos radars » nous précisait il y a quelques mois la société au moment de l’annonce d’un partenariat avec l’UFC.