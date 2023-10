Coupe du Monde de Rugby 2023 : Avant les 1/4 de finale, 6 équipementiers encore en lice

Après des matchs de poules qui ont offert une visibilité mondiale aux 20 nations engagées et à leurs maillots, voici les équipementiers des 8 dernières équipes encore en lice.

Ce week-end auront lieu les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby 2023. Si les affiches deviennent de plus en plus prestigieuses, ces matchs à élimination directe permettent aux équipementiers des équipes de bénéficier d’une plus forte visibilité. Plus la compétition avance, plus les matchs vont être décisifs et donc regardés. En France, cette Coupe du Monde 2023 est en passe de devenir l’événement rugby le plus regardé de tous les temps avec déjà 164 millions de téléspectateurs en audience cumulée pour la phase de poules.

La bataille des équipementiers pour la phase finale

La France, l’Afrique du Sud, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, l’Argentine, le Pays de Galles et les Fidji sont donc les 8 pays encore en course.

Alors que Macron était l’équipementier le plus représenté au début de la compétition avec 7 équipes sur 20, c’est Nike qui sera la marque la plus représentée lors de ces quarts de finale.

Derrière, on retrouve les 5 autres équipementiers encore représentés avec une nation.

Nike (3) : Argentine, Fidji, Afrique du Sud

adidas (1) : Nouvelle Zélande

Canterbury (1) : Irlande

Le Coq Sportif (1) : France

Macron (1) : Pays de Galles

Umbro (1) : Angleterre

