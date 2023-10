Coupe du Monde de Rugby 2023 – Déjà des records en terme d’audiences TV, billetterie et hospitalités

Ce matin, les organisateurs de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 tenaient leur conférence de presse hebdomadaire. A l’aube du début des 1/4 de finales de la compétition, l’heure est au premier bilan.

« C’est une grande fête populaire, ça va encore monter en puissance avec la phase finale » précise Jacques Rivoal, Président du comité d’organisation France 2023. « On s’y attendait mais nous sommes quand même surpris de l’enthousiasme, de la dimension festive… les supporters se mélangent et chantent ensemble… les familles sont présentes »

« C’est un succès évident que ce soit en terme d’audiences TV, de spectateurs dans les stades et les visiteurs des villages rugby » ajoute Jacques Rivoal. « Pour le moment nous enregistrons 1,1 million de visiteurs sur nos villages rugby. Vendredi dernier, plus de 62 500 fans se sont rendus sur le village situé place de la Concorde à Paris ».

Pour World Rugby et le Comité d’Organisation, l’affluence après la première phase des matchs de poule est en hausse de 8% par rapport à la Coupe du Monde 2019 dans sa totalité. Au total, 1,84 million de spectateurs ont assisté à un match de la Coupe du Monde 2023.

En télévision, le succès semble également au rendez-vous, en tout cas en France, le pays hôte. Cette Coupe du Monde 2023 est en passe de devenir l’événement rugby le plus regardé de tous les temps en France avec déjà 164 millions de téléspectateurs en audience cumulée. Pour rappel, les 40 premiers matchs étaient diffusés sur TF1, M6 et France Télévisions. Le dernier match du XV de France contre l’Italie a attiré 13 millions de téléspectateurs en moyenne sur TF1, avec un pic à 14,5 millions, ce qui constitue la deuxième meilleure audience de l’année pour la chaîne, juste derrière celle du match d’ouverture des Bleus face à la Nouvelle-Zélande (pic à 17M).

« Nos sponsors se réjouissent de la visibilité accordée à leur marque, on a discuté avec eux et ils sont ravis » ajoute Jacques Rivoal. Pour rappel, la Coupe du Monde de Rugby 2023 peut compter sur le soutien de 36 sponsors.

Sur le digital, le directeur exécutif du tournoi pour World Rugby Michel Poussau a également fait état de bons chiffres. Les comptes officiels ont notamment enregistré 1,8 million nouveaux abonnés depuis le 8 septembre, « dont plus d’un tiers provient de pays hispanophones et 400 000 des États-Unis ». Ainsi, ce sont plus de 1,1 milliard vues pour la Coupe du Monde de Rugby France 2023 avant le début de la phase finale. Le site officiel et l’application de la Coupe du Monde 2023 enregistrent à date plus de 35 millions de visiteurs uniques.

Un record de vente pour les hospitalités France 2023

Lors de cette conférence de presse, Jacques Rivoal a profité de la tribune pour rappeler qu’il restait des billets d’hospitalités (VIP) en vente pour les 8 derniers matchs de la compétition.

« Concernant l’hospitalité, nous sommes là aussi face à un record. Nous avons déjà vendu 120 000 packages et il en reste pour les 8 matchs à venir. En 2007, 100 000 packs avaient été vendus. Au Japon lors de la dernière Coupe du Monde 2019, c’était 63 000 packages. Pour France 2023, ce sera donc un record de vente d’hospitalités. »

Concernant le merchandising (produits dérivés), Michel Poussau nous a précisé que des informations seront communiquées à la fin du tournoi.

