Coupe du Monde de Rugby 2023 : L’agence BETC dévoile la nouvelle publicité de Meta filmée au smartphone (« La passion, ça se partage »)

Fournisseur Officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023 disputée actuellement en France, Meta dévoile sa nouvelle publicité TV au format inédit.

Pour activer son partenariat avec l’évènement planétaire, le groupe qui détient Facebook, Instagram ou encore Whatsapp met en scène la passion des fans.

Imaginé par l’agence BETC, le spot pub a été filmé au smartphone et affiche 3 écrans verticaux côte à côte.

« Puisant dans le milieu créatif français, pays hôte de la compétition, la réalisation du film a réuni Albert Albert du studio Iconoclast et le studio d’animation et VFX Mathematic en charge de la post-production » détaille BETC. « La bande son est l’œuvre du groupe La Femme qui apporte une touche bien française à une campagne résolument internationale »

Dans la vidéo ci-dessous, Meta et BETC nous montrent des supporters en pleine action aux côtés d’avatars 3D comme un coq gaulois pour la France, un trèfle géant pour l’Irlande, un wallaby australien ou encore un chardon écossais… des « Superfans » (20 au total) créés par Meta pour l’évènement et que vous retrouvez dans les applications du groupe dirigé par Mark Zuckerberg. Des personnages qui sont également présents au Village Rugby de Paris. Les filtres AR des Superfans ont déjà été utilisés plus de 50 000 fois sur Instagram et Facebook explique BETC.

« Nous sommes très fiers d’être l’agence partenaire de Meta et de l’accompagner dans son premier partenariat sportif mondial » commente Olivier Apers, Vice-President / Executive Creative Director chez BETC. « Nous avons conçu une campagne intégrée pour cet incroyable événement qui a lieu en France cette année : « La passion, ça se partage ».Nous avons voulu créer un film inédit, un objet unique et hors du commun pour Meta, leader des réseaux sociaux : le premier film TV qui se déploie sur 3 écrans de mobiles pour inviter les fans à partager leur passion. »

« La Coupe du Monde de Rugby 2023 est une occasion exceptionnelle de célébrer la passion du rugby et de connecter les fans du monde entier. Chez Meta, nous sommes fiers de jouer un rôle clé en tant que Fournisseur Officiel, et cette campagne avec BETC illustre notre engagement à partager cette passion de manière innovante et immersive. » ajoute Laurent Solly, VP Europe du Sud chez Meta.

Une campagne « la passion, ça se partage » que vous ne devriez pas rater puisque la publicité est diffusé depuis quelques jours autour des matchs de la compétition diffusée sur TF1, M6 et France Télévisions. Une campagne visible également en affichage extérieur et sur le digital. « Les Superfans viendront aussi envahir les gares de Saint-Lazare, de Châtelet et du Prado à Marseille pour interpeller les fans en route vers les matchs clés du mois d’octobre » ajoute BETC. Un site dédié lapassioncasepartage.com a également été lancé.

