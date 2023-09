Coupe du Monde de Rugby 2023 : les 9 stades proposent chacun leur sandwich régional élaboré par des chefs (XV de la Gastronomie)

A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023 organisée en France, les supporters présents dans l’hexagone peuvent se délecter de 9 sandwichs régionaux conçus pour les 9 stades de la compétition.

Il n’y a pas que les VIP qui ont le droit de « bien manger » ! En plus des menus proposés dans les espaces d’hospitalités, le XV de la Gastronomie (collectif de 23 chefs français) a réalisé des sandwichs originaux pour le grand public. Vendus entre 6€ et 10€, ces sandwichs sont préparés à partir de produits typiques des régions en hommage aux terroirs et à la gastronomie française.

BORDEAUX : Le Croq’Canard (8 euros)

(Brioche toastée, confit d’oignon au vin rouge de Bordeaux, fromage de brebis, effiloché de confit de canard)

LILLE MÉTROPOLE : Croque Welsh (8 euros)

(Pain de mie, jambon, fromage, bière)

LYON : Sandwich andouillette (8 euros)

(Pain pita, gratin d’andouillette de la charcuterie Bobosse, oignons frits)

MARSEILLE : Focaccia di Mare (10 euros)

(Pain focaccia, mayonnaise, tomates séchées, roquette, seiches marinées à l’huile)

NANTES : Le Nantais (8 euros)

(Pain baguette, poulet, sauce épicée, Curé nantais, salade du Pays de Nantes)

NICE : Bagnat niçois (8 euros)

(Pain rond, tomates, œuf dur, olives noires, thon, poivron, radis, oignon, ail, huile d’olive)

SAINT-DENIS : Le Parisien (9 euros)

(Pain Tradition, jambon de Paris, Pavé de Rambouillet, mayonnaise au poivre)

SAINT-ÉTIENNE : Galette forézienne (9 euros)

(Galette de blé, râpée de pomme de terre, Fourme de Montbrison, oignons paille, fromage blanc)

TOULOUSE : Le Toulousain (9 euros)

(Pain hot dog frais de la boulangerie St Georges, saucisse de Toulouse confite de la Maison Garcia, moutarde à la violette)

