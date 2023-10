Les All Blacks maintiennent leur domination en dehors du terrain avec une valeur de marque de 282 millions de dollars

A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023, Brand Finance publie son rapport annuel sur la valorisation et la puissances des équipes nationales en tant que marque.

Pour effectuer sa valorisation, Brand Finance s’appuie notamment sur la valeur de la marque en prenant en compte notamment les royalties et autres données économiques des contrats commerciaux.

A la première place, on retrouve les All Blacks avec une valeur de marque évalué à 282 millions de dollars. Un chiffre en augmentation de 52% depuis la dernière Coupe du Monde 2019 selon Brand Finance. Cette progression est justifiée par les revenus « robustes » de New Zealand Rugby, notamment en sponsoring et en merchandising, au cours des quatre dernières années. La fédération a notamment un puissant partenariat avec adidas, un contrat estimé à 6,3 millions de dollars par an par Brand Finance qui a la spécificité de concerner également toutes les chaussures des joueurs sélectionnés.

Derrière la Nouvelle-Zélande, on retrouve l’Angleterre (263,8M$), la France (159,4M$), l’Irlande (150,4M$), le Pays de Galles (131,6M$), l’Afrique du Sud (117,2M$), l’Australie (100,5M$), l’Ecosse (54,2M$), le Japon (22,9M$) et l’Italie (22,4M$).

Coupe du Monde de Rugby 2023 : Les revenus marketing des équipes nationales

Pour son rapport 2023, Brand Finance a également dressé le classement des revenus sponsoring des équipes nationales estimés en 2022.

Avec 80 millions de dollars, les All Blacks dominent largement les autres équipes. Des revenus commerciaux qui sont plus de deux fois supérieurs à ceux de l’Angleterre, de la France et de l’Irlande estimés à 33M$.

