Coupe du Monde de Rugby 2023 : les crampons des 33 joueurs du XV de France 

Alors que la Coupe du Monde de Rugby débute ce vendredi, nous nous sommes intéressés aux crampons des 33 joueurs du XV de France.

Quoi de plus beau qu’une Coupe du Monde à domicile ? Peu de choses et c’est ce qui attend l’Equipe de France de rugby à XV. Alors pour préparer au mieux cette compétition, il faut bien s’équiper. Avec quelles chaussures évoluent les joueurs ?

3 équipementiers chaussures, adidas loin devant

Si certains portent encore des crampons conçus à l’origine pour le football comme des Nike Mercurial ou Tiempo ou encore plusieurs modèles de la marque japonaise Mizuno, la majeure partie des joueurs du XV de France portent des modèles adidas (21) bel et bien destinés au rugby.

Pour cette Coupe du Monde 2023, nous recensons ainsi 3 équipementiers chaussures différents pour les Bleus avec adidas, Mizuno et Nike. 3 marques qui ont soit des contrats d’images avec leurs ambassadeurs soit de la dotation produit. La tête de gondole d’adidas est évidemment le capitaine Antoine Dupont que l’on retrouve notamment dans la campagne publicitaire « This Is New Rugby » dévoilée il y a quelques jours.

20 joueurs en adidas

Dans le détail, c’est adidas qui chausse le plus de joueurs de l’Equipe de France de Rugby avec un total de 20 joueurs.

Derrière, on retrouve Nike qui sera visible auprès de 7 joueurs. La marque japonaise Mizuno aura elle 6 joueurs. A noter que selon nos informations, Reda Wardi qui porte d’habitude des Mizuno, pourrait être chaussé en adidas pour le match d’ouverture…A suivre.

Les avants

Dorian Aldegheri : adidas

: adidas Grégory Alldritt : adidas

: adidas Uini Atonio : adidas

: adidas Cyril Baille : adidas

: adidas Paul Boudehent : adidas

: adidas Pierre Bourgarit : adidas

: adidas François Cros : adidas

: adidas Sipili Falatea : Mizuno

: Mizuno Thibaud Flament : Mizuno

: Mizuno Jean-Baptiste Gros : adidas

: adidas Anthony Jelonch : adidas

: adidas Sekou Macalou : Nike

: Nike Julien Marchand : adidas

: adidas Peato Mauvaka : adidas

: adidas Charles Ollivon : adidas

: adidas Romain Taofifenua : adidas

: adidas Reda Wardi : Mizuno

: Mizuno Bastien Chalureau : Mizuno

: Mizuno Cameron Woki : adidas

Les arrières

Louis Bielle-Biarrey : Nike

: Nike Baptiste Couilloud : Mizuno

: Mizuno Jonathan Danty : Nike

: Nike Antoine Dupont : adidas

: adidas Gaël Fickou : Nike

: Nike Antoine Hastoy : adidas

: adidas Matthieu Jalibert : adidas

: adidas Melvyn Jaminet : Nike

: Nike Maxime Lucu : Nike

: Nike Yoram Moefana : Mizuno

: Mizuno Damian Penaud : adidas

: adidas Thomas Ramos : Nike

: Nike Gabin Villiere : adidas

: adidas Arthur Vincent : adidas

Pour la Coupe du Monde 2023, certains joueurs adidas du XV de France porteront des crampons bleu-blanc-rouge ADIZERO RS15 PRO. Une paire vendue au prix de 250 euros.

