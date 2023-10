Coupe du Monde de Rugby 2023 : Publicis Sport accompagne Société Générale pour le premier KOP de supporters sourds et muets

A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023, Société Générale a lancé « le premier KOP de supporters sourds et muets ».

Partenaire Majeur de la compétition, la banque distribue des gants en mousse reprenant l’alphabet du langage des signes à des supporters sourds et muets lors de chaque match du XV de France. L’occasion pour ces derniers de communiquer leur passion et leurs encouragements avec le message « Allez les Bleus ».

Une activation baptisée « Supportons les Bleus dans toutes les langues » mise en place « avec Publicis Sport et la Fédération Française Handisport » nous précise Katia Lazarew, responsable du sponsoring Société Générale. « Cette initiative s’inscrit dans notre message de ralliement « Ensemble Tout se Joue », et met en avant les valeurs d’inclusion et de diversité, chères à la FFH, à Société Générale et à l’esprit du Rugby ».

« Cette initiative, qui a été captée en vidéo à Lille et à Lyon, vise à briser les barrières de communication et à offrir aux supporters sourds et muets une manière authentique et puissante de participer à l’effervescence des matches depuis les tribunes. Ensemble, tout se joue » ajoute la banque.

