Coupe du Monde de Rugby 2023 – Une campagne de « brand content » humoristique pour Mastercard avec Pierre-Antoine Damecour et L’Equipe

À travers les supports de la marque L’Équipe, Amaury Media et Mastercard ont lancé l’opération de brand content « When Life Meets Rugby » pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Dans des vidéos de plusieurs minutes, l’humoriste Pierre-Antoine Damecour interroge les fans de rugby aux abords des stades ou dans des situations de la vie quotidienne.

Avec humour, celui qui tient une rubrique dans l’émission L’Équipe de Greg sur la chaîne L’Équipe, faisait le tour des villes hôtes pour échanger avec les supporters.

« When Life Meets Rugby » (« Quand la vie rencontre le rugby ») visait donc « à prendre la température » et vérifier l’engouement autour de cette Coupe du Monde de rugby. Une campagne déployée par Mastercard avec son agence Media Carat et Amaury Media dans les supports de la marque L’Équipe.

C’est d’ailleurs Pierre-Antoine Damecour qui a remis le fameux trophée sonore d’homme du match sponsorisé par Mastercard à Handré Pollard après la victoire de l’Afrique du Sud face à l’Angleterre.

Dans cette opération, Mastercard faisait même gagner 2 places pour la finale qui opposait les Springboks de l’Afrique du Sud aux All Blacks de la Nouvelle Zélande le 28 octobre dernier.

