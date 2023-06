Coupe du Monde féminine de football 2023 : VISA va récompenser financièrement des petites entreprises appartenant à des femmes lors de chaque match

Pour la Coupe du Monde féminine de football 2023, VISA, sponsor de la compétition, sera associée au trophée de la joueuse du match.

En parallèle à ces 64 distinctions individuelles, VISA récompensera financièrement, lors de chaque match, 64 petites entreprises appartenant à des femmes. Ces dernières seront annoncées en direct lors de la remise des trophées aux joueuses.

C’est une initiative qui risque de faire parler d’elle de manière positive. Partenaire de la FIFA depuis 2007, l’entreprise est associée au « Visa Player of the Match » lors de la Coupe du Monde féminine 2023. Dans un souci d’équité et de volonté de développement des petites entreprises dirigées par des femmes, Visa va mettre en place une activation spécifique.

500 000$ seront distribuées

À la fin de chaque rencontre, une subvention va être attribuée à une femme gérante d’une petite entreprise et originaire du même pays que la joueuse qui remportera le trophée.

Sur l’ensemble des 64 rencontres de la compétition, VISA s’engage à distribuer un total de 500 000 dollars aux petites entreprises. Plus le match est avancé dans la compétition, plus la bourse sera importante. 5 000$ seront distribués à la fin d’un match de poule alors que cette somme atteindra les 50 000$ pour la finale.

Une initiative intéressante et en cohérence avec le secteur d’activité de VISA qui n’est pas sans rappeler celle de Mastercard avec la franchise MLS du New York City FC ou encore celle plus récente de Vista avec Liverpool FC.

