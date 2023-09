Cynthia Marcou nouvelle Directrice des Partenariats, Merchandising et Digital de l’OGC Nice

Hier, l’OGC Nice a annoncé l’arrivée de Cynthia Marcou au poste de Directrice des Partenariats, Merchandising et Digital à compter du mardi 12 septembre 2023.

« Rattachée à Fabrice Bocquet, Directeur Général du Club, Cynthia Marcou a pour mission d’augmenter les revenus du club et de promouvoir la marque sur ces différents leviers » explique le club de Ligue 1 Uber Eats.

Depuis 2013, Cynthia Marcou était en poste au Paris Saint-Germain, exerçant ces dernières années le poste de Directrice du Sponsoring. Par le passé, la niçoise a travaillé également sur les plus grands évènements sportifs comme la Coupe du Monde de Rugby 2007 ou encore les JO de 2008 et de 2012.

« Dans le cadre de ses fonctions à l’OGC Nice, Cynthia définira la stratégie de développement des partenariats avec pour objectif de pérenniser et attirer de nouvelles marques. Elle aura pour mission de renforcer les positions en boutiques physiques et online tout en diversifiant l’offre via des collaborations pour toucher des publics plus divers » ajoute l’OGC Nice. « Enfin, Cynthia accompagnera le développement des plateformes digitales du club avec pour objectif de croître les communautés et l’engagement, renforcer la création de contenu et optimiser sa monétisation. »

