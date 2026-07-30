Danette, la nouvelle recrue qui a séduit le Tour de France

Pour la première fois, Danette est fournisseur officiel du Tour de France. Cette année, entre sa présence dans la caravane publicitaire et ses activations sur les réseaux sociaux, l’une des marques préférées des Français a marqué les esprits.

Une arrivée sur la Grande Boucle pour faire lever les foules. En 2026, la marque emblématique de crème dessert du groupe Danone est devenue fournisseur officiel du Tour de France. Tout au long des trois semaines de compétition, Danette a arpenté les routes de France et déployé une stratégie de communication ambitieuse.

« Le choix initial du Tour de France était de se dire qu’il y a un alignement stratégique, un alignement de valeurs, un alignement de vision entre le Tour de France et Danone, et surtout Danette, qui sont des marques et des entreprises ultra-populaires, au contact des Français », décrypte Benjamin Tur, Global Sponsorship Director chez Danone.

Une arrivée remarquée, en danseuse, sur le Tour de France

Pour marquer les esprits, Danette a fait son entrée dans la caravane publicitaire, véritable institution du Tour. La marque y a imaginé un dispositif pensé comme « une création pop, gourmande et unique, destinée à surprendre et rassembler les spectateurs au bord des routes ».

« Cette caravane est une invitation à se lever, à partager et à retrouver ce qui fait Danette depuis toujours : la gourmandise, la simplicité et le plaisir d’être ensemble », explique Émilie Vantajol, directrice marketing des produits laitiers chez Danone France

Devant les millions de spectateurs présents le long des routes, Danette a choisi de jouer avec l’un des gestes les plus emblématiques du cyclisme : la danseuse. L’objectif était également de faire vivre son slogan devenu culte : « On se lève tous pour Danette ».

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« Donner vie à un slogan aussi culte que celui-ci à travers ce documentaire m’a fait beaucoup rire. C’est le but : diffuser la bonne humeur légendaire de la marque auprès du plus grand nombre », explique Laurent Jalabert, ancien coureur et commentateur du Tour sur France Télévisions

Une campagne et un « faux documentaire » publiés sur les réseaux sociaux détournent avec humour ce geste mythique des coureurs. Pauline Ferrand-Prévot, Marion Rousse, Laurent Jalabert, Paul Seixas, et même Samuel Étienne et Stéphane Bern se prêtent au jeu. Et si les cyclistes se levaient finalement… pour Danette ? Une idée décalée qui permet à la marque de créer un lien naturel entre son slogan historique et l’univers du Tour de France.

Une marque populaire, dans un univers très concurrentiel

Comme Cochonou, La Vache qui rit, Vico ou encore Vittel, tous partenaires du Tour, Danette fait partie de ces marques populaires qui accompagnent le quotidien des Français depuis plusieurs décennies. Créée il y a plus de cinquante ans, la marque bénéficie d’une forte notoriété et d’un important capital sympathie. « Nous avons des valeurs communes fortes. La première, c’est vraiment la célébration collective. Je pense que Danette est un marqueur : quel que soit son âge, chacun a un souvenir ou un moment en mémoire avec Danette. Le deuxième point est l’aspect intergénérationnel. On le savait, mais on a encore une fois été marqués par la diversité des profils et des âges sur les routes du Tour, du plus jeune âge aux seniors. Danette est une véritable marque intergénérationnelle, avec des produits qui s’adressent à l’ensemble des Français. »

« Les Français pensaient presque que nous étions déjà présents sur le Tour », sourit Benjamin Tur, Global Sponsorship Director chez Danone

Reste qu’intégrer l’univers du Tour de France n’est jamais une évidence. Entre les célèbres bobs Cochonou, les maillots distinctifs parrainés par E.Leclerc ou Krys, ou encore les distributions de bonbons Haribo, les partenaires historiques occupent déjà une place forte dans l’imaginaire collectif. Pour un nouvel arrivant, il faut donc réussir à trouver son propre territoire d’expression.

« On a beaucoup travaillé sur la caravane, avec des couleurs très impactantes. Des produits étaient distribués. On a aussi beaucoup travaillé la connexion avec le public, notamment dans les fan zones, les fan bars et les villages de départ », explique Benjamin Tur. « On a travaillé la campagne d’activation de manière à 360 degrés. On voulait vraiment qu’elle permette de rayonner sur ce qui fait l’essence même du Tour, c’est-à-dire le contact avec les Français. »

Un partenariat appelé à durer ?

Cette première expérience ne devrait pas rester sans lendemain. Danette envisage déjà de poursuivre l’aventure sur le Tour de France l’année prochaine, mais aussi lors des prochaines éditions. « Chez Danone, nous construisons nos partenariats dans la durée, comme avec Antoine Dupont ou Stan Wawrinka », rappelle un représentant du groupe.

Dès ce week-end, la marque poursuivra d’ailleurs son opération sur les routes du Tour de France Femmes, qui se déroule du 1er au 9 août, avec la volonté de s’inscrire durablement dans l’univers de la plus grande course cycliste au monde