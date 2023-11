David Beckham nouvel ambassadeur de Nespresso – « La première chose à laquelle je pense lorsque j’ouvre les yeux, c’est mon café »

Eloigné des terrains, David Beckham continue d’attirer les annonceurs. Le co-propriétaire de l’Inter Miami CF (MLS) devient le nouvel ambassadeur de Nespresso.

Après George Clooney ou encore Jean Dujardin, la marque de café accueille une des légendes du football anglais. En passionné et « amoureux » de café, David Beckham ne devrait pas trop se forcer à endosser le costume de consommateur régulier.

« La première chose à laquelle je pense lorsque j’ouvre les yeux, c’est mon café. C’est mon moment, notamment le week-end. Je me pose une heure avant que tout le monde se réveille pour profiter de ce café et de ce moment » détaille Beckham.

Things have been brewing…​ We are delighted to welcome David Beckham to the Nespresso family #NespressoXDavidBeckham pic.twitter.com/TbJLL28laa

— Nespresso UK&Ireland (@NespressoUK) November 9, 2023