Decathlon prolonge et intensifie son partenariat avec la NBA jusqu’en 2029

Partenaire Officiel de la NBA (hors USA) depuis 2021, Decathlon annonce la prolongation et l’extension de son contrat avec la ligue de basket jusqu’en 2029.

Dans le cadre du nouvel accord de long terme, l’enseigne de distribution et fabrication d’articles de sport proposera encore plus de produits aux couleurs de la NBA et des franchises. Une gamme plus large sous licence qui sera vendue en Afrique, Asie, Europe, Moyen-Orient et Amérique latine.

« Decathlon et la NBA partagent la même passion pour le sport, quels que soient l’âge, le niveau de jeu ou le parcours »

« Le renouvellement et l’extension de ce partenariat démontrent la confiance de la NBA dans les produits et l’expertise de Decathlon », a déclaré Fabien Brosse, Chief Products and Sports Officer chez Decathlon, dans un communiqué. « Ensemble, Decathlon et la NBA partagent la même passion pour le sport, quels que soient l’âge, le niveau de jeu ou le parcours. Cette collaboration renouvelée concrétise notre engagement “move people through the wonders of sport (faire bouger les gens à travers les merveilles du sport) »

La collection NBA sera ainsi commercialisée dans l’offre basketball de Decathlon (Tarmak) avec des chaussures de basket et du textile lifestyle. Des paniers et des accessoires siglés NBA seront également vendus exclusivement dans plus de 1 700 magasins Decathlon et en ligne sur Decathlon.fr.

Initiative intéressante également, les clubs amateurs pourront également dans les années à venir personnaliser leurs équipements aux couleurs de la NBA. « Au cours des saisons à venir, au travers de cette nouvelle collaboration, Decathlon proposera des panoplies textiles personnalisables pour les clubs permettant aux équipes de concevoir leurs propres tenues de match aux couleurs de la NBA ».

« Nous sommes fiers de poursuivre la conception de produits sportifs plus responsables et qualitatifs qui raviront les fans et joueurs de basket à travers le monde » ajoute Jeremy Angelard, Leader Decathlon Basketball.

