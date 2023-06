Des fougères françaises sur le nouveau maillot adidas des All Blacks pour la Coupe du Monde de Rugby 2023

Premier adversaire du XV de France lors de la Coupe du Monde 2023, les supporters néo-zélandais connaissent désormais la tenue que porteront leurs joueurs.

Non, il n’y a pas que les nouveaux maillots de football à cette période de l’année. D’autant plus quand la Coupe du Monde de Rugby 2023 approche à grands pas et que la marque aux trois bandes dévoile la tunique de la plus grande nation de l’histoire de ce sport.

adidas et New Zealand Rugby expliquent avoir travaillé ensemble pour développer un maillot le plus performant et confortable possible pour les joueurs.

Ainsi, sur le côté du maillot, des panneaux ergonomiques « assurent un ajustement en trois dimensions au niveau des abdominaux ». Pour la partie design, adidas et la Nouvelle-Zélande ont fait appel à Fey The Wolf. Un jeune styliste urbain vivant à Paris et connu pour son utilisation du noir. Les trois parties ont donc décidé de rendre hommage à la fougère argentée, un symbole culturel important pour tous les Néo-Zélandais et la communauté Maori.

Pour célébrer la culture All Blacks, mais également celle du pays organisateur, les fougères ont des bords arrondi « caractéristiques des fougères françaises ». Au total, 15 fleurs sont présentes sur le maillot, la dernière étant le logo de la fédération. Le contour de ces dernières ont été réalisé avec un trait continu, pour représenter la lignée des joueurs. L’objectif est de montrer que les joueurs sont de simples « dépositaires temporaires, chargés de les protéger avant de les transmettre à la génération suivante ».

Hier, adidas organisait un reveal du maillot en compagnie de l’acteur américain Jason Momoa.

Le maillot « performance », vendu 140€, et « replica » vendu 90€, sont disponibles à partir du 1er juillet sur le site d’adidas.

Des prix de vente en hausse puisque ce type de tunique était vendu 120€ (version performance) et 80€ (version replica) sur la gamme de maillots précédente des All Blacks. Une augmentation des prix qui ne touche finalement pas que les maillots de football. Une collection de vêtements vendue entre 45 et 120€ accompagnera leurs sorties.

Alors qu’adidas a sécurisé il y a quelques mois son contrat équipementier de New Zealand Rugby, la marque aux trois bandes va redevenir en 2024 l’équipementier du XV de France.

