La LFP aux États-Unis – « Nous ne sommes peut-être pas la plus grande ligue, mais nous voulons être la plus cool »

Dans une interview accordée au média anglophone de Sports Business Journal, Benjamin Morel, le PDG de LFP Media a évoqué une délocalisation outre-atlantique.

Un PSG – OM à Los Angles ou un derby Lens – Lille à Miami ? Pourquoi pas ! « Nous allons travailler très étroitement avec notre futur partenaire de diffusion pour organiser des matches significatifs aux États-Unis. » explique ainsi Benjamin Morel. « Il ne peut pas s’agir uniquement de matchs sans intérêt. Ce doivent être des matchs qui comptent. » poursuit-il. « Nous voulons faire cela sur le long terme, pas seulement des petits matchs exhibitions ponctuels. »

Ligue 1 gets creative in pitch to U.S. media rights prospects. SBJ's Media Column:https://t.co/VDh7T578Mz — John Ourand (@Ourand_SBJ) October 9, 2023

« Cela trouvera un écho particulièrement positif aux États-Unis. C’est un positionnement dans lequel nous sommes non seulement pertinents, mais où nous pouvons être très efficaces (…) Notre diversité sociale et notre multiculturalisme définissent le football français et le rendent très authentique, et non un coup de marketing. Nous ne sommes peut-être pas la plus grande ligue, mais nous voulons être la plus cool et la plus ancrée dans la culture des jeunes d’aujourd’hui. » justifie le PDG de LFP Media à Sports Business Journal.

Sans évoquer des rencontres de Ligue 1, ce projet concernerait plutôt des matchs de Trophée des Champions.

À lire aussi