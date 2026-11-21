Burger King s’offre Didier Deschamps pour sa première campagne publicitaire de Noël. Imaginé par l’agence Buzzman, le spot joue sur le retour médiatique de l’ancien sélectionneur des Bleus.

Didier Deschamps a trouvé sa nouvelle équipe ! Mais contrairement aux rumeurs qui l’envoyaient sur le banc d’un grand club européen, l’ancien sélectionneur des Bleus a choisi de rejoindre… Burger King. L’enseigne de restauration rapide s’est offert les services de « DD » pour sa toute première campagne publicitaire de Noël, imaginée avec l’agence Buzzman.

Un joli coup marketing qui intervient quelques mois après le départ de Deschamps de l’équipe de France, à l’issue de la Coupe du monde 2026. Resté particulièrement discret depuis, le technicien de 58 ans fait ainsi son retour médiatique dans un registre inattendu.

Diffusée en prime time sur TF1

Dans ce film publicitaire de 75 secondes, on le découvre déambulant seul dans un parc enneigé, s’interrogeant sur son avenir. Avant d’être recruté pour composer une nouvelle sélection, cette fois dans les cuisines de Burger King. Consignes tactiques, discours de motivation et recherche de la finition parfaite : l’ancien sélectionneur retrouve ses automatismes, avec une bonne dose d’autodérision.

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Baptisée « La Sélection de Noël de DD », l’opération accompagne le lancement des nouveautés festives de l’enseigne, disponibles dès le 24 novembre. Au menu notamment : des burgers au brie et à la truffe, à la raclette fumée, mais aussi le retour des Nuggets & Caviar.

Dévoilé ce samedi 21 novembre sur les réseaux sociaux, le spot bénéficie également d’une diffusion sur TF1 à la mi-temps du match de rugby France-Argentine, offrant à Burger King une vitrine particulièrement exposée pour son recrutement surprise.

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