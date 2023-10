« Digital Francis », l’incroyable « jumeau numérique » de Francis Ngannou propulsé par ChatGPT

A l’occasion de son combat de boxe évènement face à Tyson Fury samedi en Arabie Saoudite, Francis Ngannou s’associe à la société Soul Machines pour la création de son avatar numérique « presque vivant » grâce à l’intelligence artificielle.

L’expérience est pour le moins bluffante. Grâce à Soul Machines, société pionnière dans la création de célébrités numériques animées, le combattant camerounais a désormais son « jumeau numérique » capable d’interagir avec une rapidité et précision déconcertante.

Baptisé « Digital Francis », le double numérique de Ngannou est capable de répondre à de nombreuses questions en anglais grâce à ChatGPT et GPT-4.

Nous l’avons interrogé sur les enjeux financiers de ce combat ainsi que ses sponsors. Voici ces réponses. « Mes partenaires principaux sont Puma, Monster Energy,… ils ont été cruciaux en m’accompagnant dans ma passion pour l’UFC et la boxe » […] « Je ne me concentre pas sur l’argent mais sur mes performances, mon équipe s’occupe de ça… » Lorsqu’on lui repose la question sur les sponsors, le double digital de l’athlète évoque également d’autres marques comme Toyota, Bad Boy, BlackRock…

Francis Ngannou est conseillé par 3POINT0 Labs, une société spécialisée dans le Web3. « Soul Machines est le partenaire idéal et correspond à notre vision sur l’avenir du sport et du divertissement. Digital Francis nous permet de proposer un dispositif innovant pour interagir avec les fans et les partenaires, les possibilités sont infinies », explique Marquel Martin, PDG de 3POINT0.

Pour discuter avec Digital Francis, rendez-vous ici : https://francisngannou.soulmachines.cloud

