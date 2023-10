Dior dévoile la nouvelle collection 2023-2024 (costumes, chemises, mocassins,…) pour les joueurs du Paris Saint-Germain

Pour cette nouvelle saison 2023-2024, la maison Dior habille les joueurs du Paris Saint-Germain avec une garde-robe officielle et des créations exclusives de Kim Jones, le Directeur Artistique des collections homme de Dior.

Associée au PSG depuis 2021, la marque propose un vestiaire aux nuances de noir, de bleu ou de gris. A l’intérieur, on retrouve un blouson de type Harrington, un pull en maille, une chemise en oxford (avec badge PSG), ainsi que des mocassins Dior Explorer ponctués de la signature CD Icon sur l’empeigne. Un sac à dos Hit the Road et une trousse de toilette, ornés de l’incontournable motif CD Diamond, complètent cette sélection d’exception.

En parallèle, Dior propose également une tenue de soirée avec un manteau, une paire de souliers de type Monk Dior Evidence, un costume croisé inédit agrémenté d’une strap et sublimé d’un pin’s paré des initiales du couturier-fondateur, une écharpe en cachemire, une cravate en soie et une ceinture réversible.

Des pièces qui bénéficieront d’une forte visibilité lors des matchs du Paris Saint-Germain, l’arrivée des joueurs au stade étant devenue un temps fort capté par les diffuseurs. Pour le match de ce soir Newcastle-PSG diffusé sur CANAL+, vous devriez donc voir quelques images des joueurs du PSG en costume.