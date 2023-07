D’or et de platine devient partenaire premium de l’OM

Déjà sponsor maillot manche depuis janvier dernier, le label du rappeur JuL, D’or et de platine, renforce son statut auprès du club phocéen.

À Marseille, il y a l’OM et Jul. Et depuis cette année, les deux collaborent. L’aventure va donc se poursuivre comme vient d’annoncer le club et va même prendre une autre ampleur.

Désormais, le label est « partenaire premium » de Marseille. Le logo « DP » sera toujours affiché sur la manche du maillot de l’équipe masculine en France et en Europe et sur celle de l’équipe féminine.

Le rappeur marseillais et son label rejoignent également le nouveau programme du club « Treizième Homme » qui soutient le développement des projets structurants comme l’équipe féminine et le centre de formation.

Aussi, une collection « OM x D&P » va prochainement voir le jour. « Je ne peux pas rêver mieux que de représenter ma ville et l’OM. Le rêve de gosse continue. » a déclaré Jul dans un communiqué.

À lire aussi