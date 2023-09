Droit à l’image : Une nouvelle convention entre les joueurs de l’Equipe de France et la Fédération Française de Football

A l’occasion du rassemblement des Bleus et en marge du match amical contre l’Allemagne, la Fédération Française de Football (FFF) a annoncé hier soir la signature d’une nouvelle convention entre les joueurs de l’Equipe de France et la FFF.

« Elle traduit une vision commune entre les joueurs et la Fédération autour des valeurs de l’Equipe de France et l’importance de son rayonnement au service du développement de la pratique du football en France » explique le communiqué de la FFF. « Ce nouveau cadre permettra une relation équilibrée et claire en ce qui concerne la gestion du droit d’image de l’Equipe et des joueurs qui la composent et établira un cadre concerté d’évolution et de suivi de la mise en œuvre de la Convention. Ainsi, la relation de confiance et d’échanges constructifs qui a présidé à la négociation de cette Convention sera poursuivie. »

Il y a plus d’un an, la situation s’était tendue entre la FFF et Kylian Mbappé. Ce dernier avait ainsi manifesté son opposition à participer à certaines campagnes publicitaires de sponsors de la Fédération, demandant ainsi une nouvelle façon de travailler afin que les joueurs puissent avoir le droit de décider de participer à telle ou telle campagne. Une position qui a été approuvée par d’autres cadres.

« Cet accord est extrêmement important pour le football français »

« Philippe Diallo, Président de la Fédération Française de Football, et l’ensemble des joueurs de l’Equipe de France, se réjouissent que cette Convention traduise parfaitement un état d’esprit commun : la volonté commune, autour de l’Equipe de France, de servir les missions d’intérêt général qui sont au cœur du projet associatif fédéral et de l’engagement des joueurs, tout en respectant les droits individuels de chacun » ajoute la FFF.

« Je tiens d’abord à saluer l’esprit de responsabilité des joueurs, la qualité de nos échanges et le climat de confiance dans lequel ils se sont déroulés », ajoute Philippe Diallo dans un communiqué transmis à l’AFP et partagé par rmcsport.fr. « Les joueurs de l’équipe de France, notamment le capitaine Kylian Mbappé et le vice-capitaine Antoine Griezmann, ont parfaitement conscience du rôle qui est le leur en sélection et qu’ils jouent pour le rayonnement du football français. C’est dans ces conditions que nous avons pu trouver un compromis qui tient compte des demandes d’évolution légitimes qu’ils avaient formulées et qui préserve les intérêts de la Fédération et de ses partenaires. Cet accord est extrêmement important pour le football français. Nous avançons main dans la main vers l’Euro, dans un climat de confiance et de transparence, et je m’en réjouis »

