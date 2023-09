Droits TV – football : Le Groupe TF1 fait l’acquisition de l’intégralité de l’UEFA Euro Féminin 2025

Cet après-midi, le Groupe TF1 a annoncé l’acquisition des droits TV de l’UEFA Euro Féminin 2025 qui se déroulera en Suisse en juillet 2025.

« L’accord comprend les droits de diffusion linéaire et en streaming, en exclusivité et en intégralité des 31 matchs de cette prestigieuse compétition » détaille un communiqué.

« Nous sommes très heureux d’offrir aux compétitions féminines une large exposition et de leur permettre d’être suivies par le plus grand nombre. L’acquisition de l’UEFA EURO FEMININ 2025, évènement sportif majeur de 2025 démontre une nouvelle fois l’ambition du Groupe TF1 de proposer les plus grands événements gratuitement à l’ensemble des Français. » ajoute François Pellissier, DGA Business et Sport du Groupe TF1.

« Lors de l’euro Féminin de 2022, la défaite des bleues en demi-finale avait captivé plus de 6 millions de téléspectateurs sur TF1, réalisant ainsi la meilleure performance pour un match de l’UEFA EURO FEMININ toutes chaines confondues » rappelle TF1. « A travers ce nouvel accord, le Groupe TF1 réaffirme sa volonté de proposer une exposition gratuite des plus grandes compétitions du football européen et international. »

