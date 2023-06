Droits TV – La D1 Arkema sur CANAL+ et Dailymotion jusqu’en 2029

Cet après-midi, CANAL+ a officialisé son nouvel accord avec la Fédération Française de Football concernant la diffusion de la D1 Arkema.

Dans le détail, le nouveau contrat droits TV a été signé pour 6 saison supplémentaires, soit jusqu’en 2029. CANAL+ et Dailymotion seront associés et proposeront une couverture intégrale et exclusive du championnat de France féminin de football.

« Nous sommes vraiment très heureux de reconduire le partenariat avec la D1 Arkema » précise Thomas Sénécal, directeur des sports du Groupe CANAL+, dans un communiqué. « CANAL+ a la volonté de poursuivre le travail engagé depuis maintenant cinq ans. Avec la Fédération Française de Football et les clubs, nous mettons tout en œuvre pour faire grandir ce championnat qui bénéficiera d’une exposition inédite avec désormais deux prime-time sur CANAL+FOOT et les autres rencontres sur Dailymotion. »

« Faire grandir ce championnat qui bénéficiera d’une exposition inédite »

Avec ce nouvel accord, CANAL+ produira et proposera les deux meilleures affiches en direct chaque journée en prime-time sur CANAL+FOOT, le vendredi à 21h et le dimanche à 21h. Avant l’affiche du dimanche, la chaîne proposera un avant-match avec l’actualité de la journée de championnat. Les autres rencontres seront accessibles à tous sur Dailymotion. « 3 rencontres par saison seront diffusées en clair et en direct sur les antennes et services du Groupe CANAL+ » ajoute le communiqué. « La D1 Arkema trouvera également une exposition dans nos émissions qui proposeront l’essentiel de l’actualité et les meilleures images ».

Pour rappel, le championnat porte le nom d’Arkema depuis 2019. Un contrat de Naming prolongé l’année dernière jusqu’en 2025 dont le montant s’élèverait à 1,2 million d’euros annuel selon L’Equipe.

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour la FFF et sa politique ambitieuse de développement du football féminin de haut niveau. Canal+ confirme son engagement auprès de la D1 Arkema et participe à la mise en avant de la discipline, par la diffusion des matches mais aussi par une couverture éditoriale accrue, validant ainsi la qualité de notre championnat » ajoute Philippe Diallo, Président de la FFF. Nous sommes ravis des résultats de cet appel d’offres qui confirment bien que le football féminin mérite l’investissement dont il fait l’objet par la FFF depuis des années. »

Selon L’Equipe, les droits de l’Equipe de France féminine ont été attribués ce matin à France Télévisions et M6 jusqu’en 30 juin 2027. Une info confirmée dans l’après-midi par la FFF. Pour les quatre prochaines saisons (2023-2027). Tous les matchs en prime time seront diffusés sur France 2, France 3 ou W9. Ces droits de diffusion concernent les rencontres de la nouvelle Ligue des Nations Féminine, les matches de qualifications à l’Euro 2025 et à la Coupe du monde 2027 ainsi que l’ensemble des matches amicaux qui seront joués par les Bleues durant cette période.

Pour la FFF, les droits du foot féminin passeraient selon le journal de 4,5 millions d’euros par an à 5,3M€. Reste à savoir qui diffusera en France la prochaine Coupe du Monde de football féminin 2023 qui débute dans quelques semaines.

A lire aussi