Droits TV – La LFP dévoile le prix et les lots de l’appel d’offres de la Ligue 1 pour le cycle 2024-2029

Cet après-midi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a présenté la structuration de son appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2 pour le cycle 2024-2029, soit 5 saisons.

Depuis le siège de Clifford Chance, Vincent Labrune, Président de la LFP, et ses équipes ont donc dévoilé les contours et la mécanique de l’appel à candidatures des doits médias des deux championnats de football. Une construction de lots (nombre restreint) qui a pour but d’optimiser la lisibilité de la Ligue 1 et son accessibilité.

« On a pris en compte un certain nombres de paramètres. Surtout, on a échangé avec un très grand nombre de diffuseurs. Depuis quasiment un an, on travaille avec les équipes de la ligue, de CVC sur cet appel d’offres » explique Vincent Labrune. « L’allongement de la commercialisation des droits (de 4 à 5 ans) est une très bonne chose ». […] Je pense que médiatiquement, on a un coup à jouer fantastique. Je pense qu’on a un vrai rôle de lien social, de rassemblement entre les gens… l’ambition est de mettre le football au coeur du patrimoine national »

Dans le détail, les droits de la Ligue 1 pour les matchs en direct sont proposés en deux lots :

Le lot 1 comprenant 3 matchs en direct (choix 1 et 2 en exclusivité et choix 4 en co-diffusion). La mise à prix est fixée à 530 millions d’euros avec un palier d’enchérissement de 10 millions d’euros Le lot 2 comprenant 6 matchs en direct et en exclusivité (choix 3, 5, 6, 7, 8 et 9) et un match en co-diffusion (choix 4) + les matchs 1 et 2 en différé. La mise à prix pour ce lot 2 est fixée à 270 millions d’euros avec un palier à 5M€.



Deux lots qui comprennent également des droits liés au quasi-direct (détenus actuellement par Free), extraits, archives, mini-clip.

En plus des 2 lots concernant les matchs en direct, LFP MEDIA va mettre en vente 3 autres lots dédiés aux magazines.

Au total, avec ces 5 lots pour la Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel peut potentiellement espérer un minimum de 825 millions d’euros par saison si les lots sont attribués au prix minimum demandé lors de la phase d’enchères. Une somme qui correspond aux droits domestiques (France) à laquelle il faudra également ajouter les droits TV internationaux qui seront vendus plus tard.

Reste à savoir quelles seront les chaînes et autres plateformes à déposer des offres. Les principaux acteurs des droits de diffusion dans le sport sont CANAL+, beIN SPORTS, Eurosport/Discovery (WBD), RMC Sport, Prime Video, AppleTV ou encore DAZN qui est disponible depuis peu dans les offres CANAL+.

Comment sont vendus les droits TV de la Ligue 1 ?

Il y aura des enchères ascendantes, chaque lot aura sa propre mise à prix et des paliers d’enchérissement. L’attribution se fera de façon définitive au candidat le mieux disant pour chaque lot. Chacun des lots est mis aux enchères les uns après les autres.

Les enchères financières pour les droits de la Ligue 1 débuteront le 17 octobre à 10h. Chaque candidat sera invité à se positionner sur le lot 1, lors d’un tour appelé de confirmation au montant de la mise à prix (530M€). Il y a alors 3 cas de figures. Si plusieurs candidats, alors les enchères ascendantes commencent. Si un seul candidat, il remporte le lot directement. Si aucun candidat ne se présente, alors le lot ne sera pas attribué et l’appel d’offres se poursuit.

Sur le lot 2, seuls les candidats qui ont participé au lot 1 auront une information sur l’attribution éventuelle du lot 1. La procédure se poursuit de la même manière pour le lot 2 et les autres.

Pendant 10 jours, chaque candidat potentiel pourra adresser des questions à LFP MEDIA. Il y aura des clarifications possibles. Le 16 octobre, ce sera la remise des dispositifs de garanties financières et des offres qualitatives. Le 17 octobre, ce sera la journée des enchères Ligue 1. Le 19 octobre, ce sera remise des offres qualitatives pour la Ligue 2 et le 20 octobre les offres financières pour la Ligue 2.

La sous-licence sera possible avec des chaînes gratuites sans conditions et sous conditions avec un diffuseur payant. La LFP demandera ainsi à ce qu’il n’y ait pas plus de 2 diffuseurs payants et que l’accord soit conclu pour au moins 2 ans.

La programmation des matchs Ligue 1 et Ligue 2 dans le nouvel appel d’offres 2024-2029

Avec ce nouvel appel d’offres, la LFP revoit donc la diffusion des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 pour le cycle 2024-2029.

Pour la Ligue 1, les cases « historiques » du dimanche 20h45 et samedi 17h sont maintenus. Une nouvelle case arrive avec un match programmé le samedi à 19h qui remplace la case du dimanche 13h. Le multiplex est lui décalé au dimanche à 17h (3 matchs) afin d’optimiser les affluences dans les stades et l’exposition télévisée ». Les autres matchs seront le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche à 15h.

avec Ari Hatchwell

A lire aussi