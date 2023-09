Droits TV Ligue 1 (2024-2029) : CANAL+ sera absent de l’appel d’offres selon L’Equipe

A quelques semaines des enchères financières pour les droits de la Ligue 1 prévue le 17 octobre, L’Equipe.fr annonce que CANAL+ ne participera pas.

Comme l’explique le journaliste Sacha Nokovitch, « Canal+ a adressé ce lundi matin un courrier à la Ligue de football professionnel (LFP) afin de l’informer de sa non-participation à l’appel d’offres des droits de diffusion de la Ligue 1 ».

En juin 2021, le groupe Canal+ avait informé par communiqué vouloir « se retirer de la Ligue 1 ». Son président, Maxime Saada, s’était alors estimé floué par le deal qui venait de se conclure entre la LFP et Amazon > https://t.co/V1nZQBEv02 pic.twitter.com/wn2H1oYtht — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 25, 2023

En 2021, Canal+ annonçait se retirer de la Ligue 1 après l’appel d’offres remporté par Amazon concernant les lots détenus par Téléfoot (Mediapro). Pour rappel, Canal+ a racheté le lot 3 de la Ligue 1 Uber Eats (2 matchs par journée hors top 10) à beIN SPORTS dans le cadre d’une sous-licence pour un montant de 332 millions d’euros par saison. Selon L’Equipe.fr, Amazon a décroché le reste de la Ligue 1 dont les 10 plus belles affiches pour un montant de 250 millions d’euros… De quoi crisper les relations entre la LFP et CANAL+ qui se sont affrontés sur le terrain juridique depuis. La semaine dernière, comme l’explique L’Equipe.fr, le Tribunal judiciaire a rejeté les griefs de CANAL+ et beIN SPORTS visant à obtenir la remise en cause du fameux lot 3.

Dans le courrier du jour évoqué par le quotidien sportif, le président de CANAL+ Maxime Saada, avancerait l’idée que la Ligue de Football Professionnel (LFP) aurait déjà fait son choix, avec Amazon Prime Video. La mise à prix de 530M€ pour le lot 1, un prix jugé élevé, serait une façon d’éliminer des candidats potentiels, soit l’idée d’aller vers une infructuosité afin de négocier de gré à gré avec son partenaire américain » relate L’Equipe.

🚨📺⚽️❌ INFO @lequipe Canal+ ne participera pas à l’appel d’offres des droits de diffusion de la Ligue 1 le 17 octobre prochain (pour 2024-2029). Une première dans l’histoire #DroitsTV #Médias #LFP https://t.co/k1k7WxfS7a — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) September 25, 2023

Reste à savoir dans quelle mesure le Groupe CANAL+, qui distribue à date DAZN et beIN SPORTS, peut tirer profit du courrier envoyé par son président à la LFP…

Comment sont vendus les droits TV de la Ligue 1 ?

Pour l’appel d’offres de la Ligue 1 2024-2029 détaillé il y a quelques jours par la LFP, Il y aura des enchères ascendantes, chaque lot aura sa propre mise à prix et des paliers d’enchérissement. L’attribution se fera de façon définitive au candidat le mieux disant pour chaque lot. Chacun des lots est mis aux enchères les uns après les autres.

Les enchères financières pour les droits de la Ligue 1 débuteront le 17 octobre à 10h. Chaque candidat sera invité à se positionner sur le lot 1, lors d’un tour appelé de confirmation au montant de la mise à prix (530M€). Il y a alors 3 cas de figures. Si plusieurs candidats, alors les enchères ascendantes commencent. Si un seul candidat, il remporte le lot directement. Si aucun candidat ne se présente, alors le lot ne sera pas attribué et l’appel d’offres se poursuit.

Sur le lot 2, seuls les candidats qui ont participé au lot 1 auront une information sur l’attribution éventuelle du lot 1. La procédure se poursuit de la même manière pour le lot 2 et les autres.

Pendant 10 jours, chaque candidat potentiel pourra adresser des questions à LFP MEDIA. Il y aura des clarifications possibles. Le 16 octobre, ce sera la remise des dispositifs de garanties financières et des offres qualitatives. Le 17 octobre, ce sera la journée des enchères Ligue 1. Le 19 octobre, ce sera remise des offres qualitatives pour la Ligue 2 et le 20 octobre les offres financières pour la Ligue 2.

La sous-licence sera possible avec des chaînes gratuites sans conditions et sous conditions avec un diffuseur payant. La LFP demandera ainsi à ce qu’il n’y ait pas plus de 2 diffuseurs payants et que l’accord soit conclu pour au moins 2 ans.