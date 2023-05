Droits TV – Sky Sports signe un contrat à un milliard d’euros avec les clubs de foot anglais de D2, D3 et D4 (EFL)

En fin de semaine dernière, l’English Football League (EFL) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de diffusion record avec Sky Sports.

Dans le détail, le montant des droits TV domestiques pour la division 2 mais également la division 3 et la division 4 du football anglais va s’élever à 935 millions de livres sur 5 ans (895M£ en minimum garanti + 40M£ en marketing benefits), soit un peu plus d’un milliard d’euros, 200M€ par saison en moyenne. Un nouveau contrat qui représente une augmentation de 50% par rapport au contrat actuel.

Concernant la répartition des droits TV, les clubs de la D2 anglaise toucheront environ 70%, la D3 18% et la D4 12%.

Ce nouveau contrat entrera en vigueur à partir de la saison 2024-2025 et s’étalera jusqu’en 2029. Un total de 1 059 matchs seront diffusés en exclusivité sur les chaînes Sky Sports. La D2 (Sky Bet Championship) aura 5 matchs diffusée lors de chaque journée de championnat.

« C’est le plus gros contrat dans le football en termes de nombre de matchs diffusés et nous sommes impatients de travailler avec l’EFL et ses 72 clubs pour offrir aux fans l’expérience de diffusion la plus divertissante » explique Jonathan Licht, Managing Director de Sky Sports, dans un communiqué.

