Droits TV – TF1 diffuseur de la Coupe du Monde féminine de Rugby 2025 et du WXV

En pleine Coupe du Monde 2023 disputée actuellement en France, World Rugby annonce la signature d’un accord exclusif avec TF1 concernant la Coupe du Monde féminine de Rugby 2025 et le WXV à partir de 2023.

« Alors que le rugby féminin est en pleine ascension, TF1 retransmettra intégralement la Coupe du Monde Rugby 2025 qui se déroulera en Angleterre du 22 août au 27 septembre, avec 16 équipes, dont la France qui s’est qualifiée automatiquement en terminant troisième en Nouvelle-Zélande l’an dernier » précise le communiqué. « L’accord, qui prolonge le remarquable partenariat historique entre l’instance dirigeante du sport mondial et TF1, permettra également au diffuseur de diffuser le WXV à partir de 2023, la nouvelle compétition ambitieuse regroupant les meilleures équipes féminines du monde. »

Après l’acquisition de l’Euro féminin de foot 2025, fier d’annoncer l’acquisition de la Coupe du Monde féminine de Rugby 2025 !!!

En 2025, les plus grands événements de sport féminin seront diffusés en exclusivité sur les antennes du @GroupeTF1 !!! 🔥🔥🔥@millereux_j https://t.co/HbLJKJ9lIA — François Pellissier (@fpellissier) October 5, 2023

Concernant le WXV, la nouvelle compétition (3 divisions) sera diffusée en direct sur RugbyPass TV (gratuit), sur Sky en Nouvelle-Zélande, Stan Sport en Australie ou encore TFI en France qui diffusera tous les matchs de la France. ITV retransmettra les trois matchs de l’Angleterre et du pays de Galles. Le diffuseur sud-africain SuperSport a ajouté WXV 2 à son vaste éventail de sports en direct, ce qui permettra à des millions de Sud-Africains de voir les neuf matches joués à Stellenbosch et au Cap depuis chez eux. Les téléspectateurs néo-zélandais de Sky pourront également regarder WXV 2 dans son intégralité. L’antenne Asie du Sud-Est de BEIN s’est également engagée à couvrir l’ensemble des trois divisions, alors que le rugby féminin intéresse de plus en plus de monde.

