Emirates Partenaire Global de l’America’s Cup 2024

La semaine dernière, la compagnie aérienne Emirates a annoncé son partenariat avec la 37ème édition de l’America’s Cup, en marge de la régate préliminaire de Vilanova.

Déjà partenaire de la 36ème édition, Emirate est Partenaire Global et Compagnie Aérienne officielle de la course vieille de 150 ans. La course débutera le 12 octobre 2024 à Barcelone.