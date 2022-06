En plein Roland-Garros 2022, la Fédération Française de Tennis revendique 1 million de licenciés

Aujourd’hui, la Fédération Française de Tennis (FFT) a fait le point sur son nombre de licenciés pour la saison 2021-2022.

En date d’aujourd’hui, jeudi 02 juin 2022, la FFT nous précise avoir recensé 1 000 402 de licences ce matin. « La FFT est heureuse d’annoncer qu’elle compte désormais plus d’un million de licenciés. Ce chiffre, symbolique et révélateur de la bonne santé du tennis français, n’avait plus été atteint depuis le 30 septembre 2017 » a expliqué la fédération dans un communiqué.

Alors que Roland-Garros bat son plein, les clubs pourraient bien profiter d’un effet RG dans les jours à venir en accueillant quelques nouveaux pratiquants. La FFT profite en tout cas de ce temps fort pour lancer sa nouvelle campagne de communication « A vous de jouer » qui met en avant les différentes pratiques du tennis.

Précisons que ce chiffre du nombre de licences de la Fédération Française de Tennis comprend les joueurs de tennis, de padel et de beach tennis. Difficile donc d’avoir une idée précise de l’impact du padel sur ces chiffres, une pratique en plein essor depuis quelques années dans l’hexagone.

FFT – 3 licences dès 2022-2023

Ajoutons que dès la saison prochaine, la FFT va mettre en place un nouveau système de licences « pour répondre aux besoins de chaque pratiquant et des clubs ». Dans le détail, 3 licences seront proposés avec une licence pour le padel, une licence pour le beach tennis et une licence multi-raquettes (l’actuel).