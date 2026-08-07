Le Biarritz Olympique a dévoilé son maillot domicile 2026-2027. Une tenue de l’équipementier Joma fidèle au rouge historique du club, mise en scène sur la côte basque.

Le Biarritz Olympique Pays Basque a présenté son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027. Fidèle à son identité, le club de Pro D2 conserve son rouge historique, au cœur d’une campagne photographiée sur les plages de la côte basque au coucher du soleil.

Quatre joueurs aux parcours différents

Pour illustrer cette nouvelle tenue signée Joma, le BO a réuni quatre joueurs aux parcours différents : le jeune Iban Laclau, Thomas Dolhagaray, Arthur Bonneval et le capitaine Mathieu Acebes, de retour à Aguiléra pour sa dernière saison. Une façon de symboliser la transmission entre les générations et l’attachement au territoire.

D’ores et déjà disponible sur la boutique en ligne du club en version replica (90 €) et authentic (110 €), le maillot sera commercialisé à la boutique du stade, au Biarritz Olympique Goods & Kafé et sur la boutique en ligne du club.

À travers cette campagne, le BO ne présente pas seulement une nouvelle tenue : il revendique une identité forgée depuis plus d’un siècle autour d’une couleur, d’un territoire et d’une histoire commune.

A lire aussi : Les finales du Top 14 resteront au Stade de France jusqu’en 2056 (30 saisons)