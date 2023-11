ESPN lance son offre de paris sportifs avec « ESPN BET »

Aujourd’hui, le média sportif ESPN lance sa propre offre de paris sportifs baptisé ESPN BET.

En partenariat avec PENN Entertainment, ESPN se lance donc dans l’aventure du « betting » avec sa propre marque qui est lancée ce mercredi 14 novembre. Pour les débuts de cette nouvelle plateforme, ESPN BET sera accessible dans 17 États (Arizona, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Ohio, Pennsylvanie, Tennessee, Virginie et Virginie occidentale).

Pour teaser le lancement d’ESPN BET, une vidéo mettant en scène le présentateur de l’émission « SportsCenter », Scott Van Pelt, a été réalisée afin de démontrer la cohésion entre les deux marques ESPN et ESPN BET. Une campagne promotionnelle qui devrait également se poursuivre avec la présentatrice Elle Duncan.

« Notre objectif principal est toujours de servir les fans de sport et nous savons qu’ils veulent à la fois du contenu sur les paris et la possibilité de placer des paris à partir de nos applications », explique Jimmy Pitaro, président d’ESPN, dans un communiqué. « La stratégie ici est simple : donner aux fans ce qu’ils demandent et attendent d’ESPN. PENN Entertainment est le partenaire idéal pour créer une expérience utilisateur inégalée pour les paris sportifs avec ESPN BET ».

Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, les paris sportifs en ligne sont autorisés dans certains des Etats-Unis que depuis 2018.

Bien évidemment, le réseau ESPN utilisera les cotes officielles fournies par ESPN BET dans ses différents contenus TV et digitaux.

Is a 17-point spread enough to take the Giants over the Cowboys? 🤔

@Tyler_Fulghum, @erinkatedolan and @JoeFortenbaugh weigh in. pic.twitter.com/DEnaUCb9ar

— ESPN BET (@ESPNBet) November 11, 2023