Etam nous dévoile sa nouvelle brassière sport et sa campagne de communication avec Caroline Garcia à l’occasion de Roland-Garros 2023

Cette semaine et à l’occasion du tournoi de Roland-Garros, temps fort du tennis en France, la marque de lingerie Etam a présenté sa nouvelle brassière de sport co-développée avec son ambassadrice Caroline Garcia.

Il y a quelques mois, la marque de lingerie annonçait la signature d’un contrat de partenariat avec la joueuse de tennis française. Depuis l’Open d’Australie, le logo Etam est notamment visible sur la tenue de Caroline Garcia. « C’est une belle visibilité, toutes les personnes qui suivent le sport l’ont vu » nous précise Laurent Milchior, co-gérant du groupe Etam. « Caroline est une battante, nous avons eu de belles images associées à son état d’esprit sur le court. Ca crée également une fierté en interne ».

Une présence sur la robe de la joueuse qui permet à Etam de s’offrir une visibilité dans le dernier spot publicitaire décalé de Prime Video dans lequel apparait Caroline Garcia aux côtés de Jo-Wilfried Tsonga.

« La difficulté c’est comment être visible avec un produit qui ne se voit pas ou très peu »

« Caroline Garcia a une histoire familiale avec ses parents proches d’elle dans sa carrière, Etam est aussi une entreprise familiale… Nous partageons les mêmes valeurs, le sport est très important pour toute notre famille » ajoute Laurent Milchior. « Nous avons lancé une ligne de sport il y a 5 ans. Nous avons besoin de légitimité et nous avons opté dans notre stratégie d’avoir des ambassadrices qui portent nos produits ». Avec Caroline Garcia, la collaboration va même plus loin puisque l’actuelle numéro 5 mondiale au classement WTA a participé à la conception d’une nouvelle brassière de sport qu’elle portera pour ce Roland-Garros 2023. « Nous avons mis au point cette brassière en moins de 4 mois avec Caroline. Il y a son nom sur l’étiquette du produit qui est décliné en plusieurs coloris et vendu au prix de 35,99€. A terme, nous pourrions élargir la gamme…Notre contrat est signé pour 2 ans+1 an, donc 3 ans jusqu’en 2025. »

« Nous espérons que la médiatisation de ce partenariat lui permettra aussi de développer encore plus sa notoriété »

Outre Caroline Garcia, Etam pourrait bien décider d’investir un peu plus dans la communication par le sport féminin et signant quelques athlètes qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris 2024. « Nous pourrions élargir l’écurie Etam avec en vue ce grand évènement en 2024, nous regarderons les opportunités chez les sportives » ajoute Laurent Milchior. « Etam est spécialisé dans les sous-vêtements, la difficulté c’est comment être visible avec un produit qui ne se voit pas ou très peu, ce n’est pas simple comme modèle de sponsoring »

La campagne Etam X Caroline Garcia

Pour faire vivre ce partenariat et accompagner la promotion de cette nouvelle brassière de sport, Etam a décidé de mettre en scène son ambassadrice à travers une campagne dédiée.

« Nous avons crée du contenu, film et photos, il y a quelques semaines à Monaco, nous aurons notamment une mini-série web. C’est une collaboration gagnant-gagnant, nous espérons que la médiatisation de ce partenariat lui permettra aussi de développer encore plus sa notoriété. » nous détaille Laurent Milchior.