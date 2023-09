Event – Le programme de « Demain le sport » organisé mardi 19 septembre

Ce Mardi 19 septembre, la Maison de la Radio et de la Musique accueille la seconde édition de « Demain le sport », évènement organisé par franceinfo, L’Équipe et France Télévisions.

De 10h à 19h, de nombreux professionnels du sport participeront à cette journée ouverte au grand public (event gratuit sur inscription).

L’édition 2023 a pour thème « La France qui gagne », avec 6 grandes thématiques identifiées : Economie / Environnement et RSE / Ethique et Olympisme / Inclusion, diversité et mixité / Innovation, technologie et date / Santé, éducation et jeunesse. Au total, 27 conférences et tables rondes seront abordées mardi.

Pour cette seconde édition, les partenaires de l’évènement sont Matmut, Optic2000 et Deloitte.

Quelques temps forts

Le sport, grande cause pour une France qui gagne – 10H00 I Studio 104

Discours d’ouverture par Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques

Avec Pauline Déroulède – athlète tennis-fauteuil, Romane Dicko – championne du monde de judo, Mathilde Gros – championne du monde de cyclisme sur piste, Alexis Hanquinquant – champion paralympique de triathlon, Alexandre Léauté – champion paralympique de cyclisme sur piste, Florent Manaudou – champion olympique de natation.

Paris 2024, le défi d’une cérémonie d’ouverture hors norme – 10H50 I Studio 104

Avec Emmanuel Grégoire – Premier Adjoint au maire à la Mairie de Paris, Thierry Reboul – Directeur Exécutif de la marque, des évènements et des cérémonies de Paris 2024, Serge Boulanger – préfet, Secrétaire général de la Zone de défense et de sécurité de Paris

Les Transports en commun à l’épreuve des JO – 11H35 I Studio 104

Avec Jean Castex – PDG du groupe RATP, Etienne Thobois – directeur général du COJOP et Augustin de Romanet – PDG du Groupe ADP

Merchandising, l’indispensable de l’évènementiel sportif

Avec Thibault Houot, co-fondateur de Sporeo, Mathieu Baillet, co-fondateur de Sporeo, Etienne Capon, directeur général de la Ligue Nationale de Handball, animée par Cédric Beaudou

Le sport, nouveau terrain de jeu des streamers – 12H15 I Studio 104

Avec Domingo, Hugo Travers, Zack Nani, youtubeurs français.

Les sportifs pour le climat – 10H35 I Foyer F

Avec Armelle Courtois – co-fondatrice Sport For Future, Lénaïg Corson – ancienne joueuse internationale de rugby, Matthieu Witvoet – éco-aventurier et conférencier.

L’esport bientôt sport olympique ? – 14H15 I Foyer F

Avec David Lappartient – Président du CNOSF, Nicolas Maurer – Directeur Général Team Vitality, Laure Valée – journaliste.

Les Jeux peuvent-ils vraiment être écolo ? – 18H10 I Studio 104

Avec Georgina Grenon – Directrice Excellence Environnementale Paris 2024, Yannick Jadot – député européen Europe Ecologie – Les Verts.