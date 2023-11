Eventeam Live et En Vendée s’associent comme Agence Officielle Hospitalités du Vendée Globe 2024

La semaine dernière, l’agence EVENTEAM LIVE a annoncé son association avec « En Vendée » pour concevoir et commercialiser les espaces hospitalités du Vendée Globe 2024

Pour la 10ème édition de la course au large, l’organisation du Vendée Globe confie donc l’ensemble de ces espaces réceptifs à EVENTEAM LIVE et En Vendée qui deviennent l’Agence Officielle Hospitalités du Vendée Globe 2024.

« Avec des hospitalités innovantes et une expérience spectateur décuplée, les visiteurs seront invités à se plonger dans un véritable voyage à la gloire des navigateurs qui ont fait l’histoire du Vendée Globe. Au cœur de son espace VIP, le village Officiel hospitalités retracera la légende du Vendée Globe, des plus beaux exploits jusqu’aux plus grandes innovations technologiques dans le domaine de la voile. Animations sensorielles et réalité virtuelles permettront d’appréhender la palpitante aventure de ces skippers d’exception » précise un communiqué.

Cette année, les plus chanceux pourront choisir d’assister au départ depuis un bateau de l’organisation et de bénéficier des commentaires de skippers reconnus, ou depuis le village hospitalités et la tribune VIP située face au ponton course.