Exit « Visit Monaco », l’AS Monaco accueille APM Monaco comme nouveau sponsor maillot

Aujourd’hui, l’AS Monaco a officialisé l’arrivée d’APM Monaco comme nouveau sponsor maillot visible sur la face avant.

Dans le détail, APM Monaco devient Partenaire Majeur du club de la Principauté pour cette saison selon nos informations.

Un contrat initié par l’agence XIX Sports Consulting qui a « aidé le club et APM dans la négociation et la conclusion du partenariat » comme nous le précise Ludovic Dumas, Président Fondateur de XIX Sports.

Les joueurs porteront pour la première fois les couleurs du nouveau sponsor ce dimanche à l’occasion du match contre Brest. Depuis le début de la saison, l’AS Monaco arborait (par défaut ?) l’élégant « Visit Monaco » sur la face avant.

𝗟’𝗘𝗟𝗘𝗚𝗔𝗡𝗖𝗘

𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡

𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 C’est l’esprit de l’alliance entre l’AS Monaco et @apm_monaco 🤝 Un partenariat qui célèbre les valeurs de la Principauté de Monaco 🇲🇨 pic.twitter.com/awN3SnY4I5 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 3, 2023

Qui est APM Monaco ?

APM Monaco, est une marque de joaillerie mode « associant le chic de Monaco et le style de vie du Sud de la France ». APM compte environ 400 boutiques dans le monde entier.

A la tête de cette marque de bijoux, on retrouve Philippe Prette. « En tant que marque Monégasque, nous sommes extrêmement fiers de soutenir l’AS Monaco. Cette collaboration me semblait évidente afin de mettre en avant nos origines Monégasque et notre fierté de contribuer à l’image de la principauté. C’est une très belle aventure professionnelle et personnelle. » explique dans un communiqué le PDG d’APM Monaco.

Parmi les activations à venir, les supporters de l’AS Monaco surveilleront la future collection spéciale des deux entités à venir. « Nous nous réjouissons d’accueillir APM Monaco, symbole de l’élégance monégasque, comme nouveau partenaire principal du Club. Cette association entre deux marques partageant le même ancrage local et toutes deux vitrines de la Principauté à l’international nous est apparue comme une évidence » ajoute Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco. « Nous sommes impatients d’entamer cette collaboration qui démontre une nouvelle fois l’attractivité du Club et la capacité de l’AS Monaco à répondre à des enjeux de marque différents. »

APM Monaco partenaire de Charles Leclerc

Pour développer sa notoriété et son image, AMP Monaco mise également sur un autre « asset » local à la visibilité mondiale avec le pilote de Formule 1 Charles Leclerc.

A lire aussi