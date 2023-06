Expedia recrute Patrick Vieira à l’occasion de la finale d’UEFA Champions League 2023 entre Manchester City et l’Inter

À l’approche de la finale de l’UEFA Champions League, Expedia Live, fournisseur officiel de la compétition, s’est penché sur « les sons les plus représentatifs du football » et a recruté Patrick Vieira comme ambassadeur.

Pour activer son partenariat avec la Ligue des Champions, Expedia a donc effectué une étude auprès de 2 000 français pour connaître les sons qui les rattachaient le plus au football. Et à quelques jours d’une finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l’Inter Milan, qui de mieux que Patrick Vieira, qui a joué dans les deux clubs, pour en parler.

« Au cours de mes différents voyages en Europe, les sons que j’ai entendus les jours de match ont rendu chacune de mes expériences inoubliables, quelle que soit la destination » explique ainsi Patrick Vieira. « Le stade le plus bruyant par lequel j’ai eu la chance de passer est Anfield car les sons et la passion qui émanaient des supporters étaient incroyables à vivre. »

« Les grandes équipes… The Champions! »

L’étude s’est ainsi penché sur les préférences sonores des fans. 34% d’entre eux préfèrent les chants des supporters que l’hymne générique de leur série préférée. Et 55% déclarent être capables de reconnaître l’hymne de l’UEFA Champions League en moins de 2 secondes.

« Au cours de mes différents voyages en Europe, les sons que j’ai entendus les jours de match ont rendu chacune de mes expériences inoubliables, quelle que soit la destination. » Explique ainsi Patrick Viera. « Le stade le plus bruyant par lequel j’ai eu la chance de passer est Anfield car les sons et la passion qui émanaient des supporters étaient incroyables à vivre. »

Top 5 des sons associés à l’univers du football » selon le sondage

1 – Les chants/hymnes de l’équipe

2 – Les hymnes nationaux

3 – Les applaudissements et le clapping des supporters

4 – L’hymne de l’UEFA Champions League avant le match

5 – Les acclamations de la foule

À lire aussi