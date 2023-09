F1 – Lenovo remet un trophée « Kiss Me » à Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix du Japon 2023

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 du Japon remporté dimanche dernier par Max Verstappen, le néerlandais a pu soulever et embrasser un trophée un peu spécial.

Partenaire-titre de la course disputée sur le circuit de Suzuka, la marque Lenovo a conçu un trophée innovant équipé d’un bouton « kiss me ». A son contact, le trophée s’est illuminé aux couleurs du drapeau national du pilote, à savoir les Pays-Bas.

Look out for this later…! 👀@Lenovo have used smarter technology to create the world’s first kiss-activated trophy, which will light up in the colours of the winning driver’s national flag#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/UaQ8FySeO2

— Formula 1 (@F1) September 24, 2023