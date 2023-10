F1 – Lewis Hamilton lance sa marque de Tequila sans alcool avec « Almave »

En marge du Grand Prix de Formule 1 du Mexique qui se dispute ce week-end, Lewis Hamilton a présenté son nouveau business de Tequila sans alcool avec la marque Almave.

Dans le détail, deux boissons sont pour le moment proposées à la vente avec Almave Ámbar (39,99$) et Almave Blanco (35,99$) et fabriquées à partir de l’Agave bleu. Pour proposer une version non alcoolisée, la marque saute l’étape de fermentation. D’ailleurs, les produits ne s’appellent pas Tequila, une dénomination protégée au Mexique mais Blue Agave.

Pour ce nouveau business, le pilote 7 fois champion du monde de F1 s’est associé à Casa Lumbre et son fondateur Iván Saldaña.