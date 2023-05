F1 / Miami GP : la monoplace de Red Bull conçue par une fan

L’écurie championne du monde en titre utilise un design spécial ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 à Miami.

Lors du lancement de sa RB19 en février dernier, Red Bull annonçait que les design des monoplaces qui courront les Grand Prix américains seront conçus par des fans. Chose promise, chose due. A Miami, la conduite par Max Verstappen et Sergio Perez affichent donc un tout nouveau look.

« Il est important pour l’équipe de pouvoir impliquer nos fans dans ce que nous faisons et de leur donner des opportunités uniques comme celle-ci. » explique le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, dans un communiqué.

Après avoir enregistré des milliers de participations, Red Bull a finalement retenu la création de Martina Andriano, étudiante en graphisme, qui a placé une teinte de rose, bleu et violet sur la voiture. Martina et la personne de son choix ont été invitées par Red Bull à assister à la course.

Taking it to the track 😎 Another hour of #F1 practice coming up ⏰ pic.twitter.com/aDv9I6vT3I — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 5, 2023

« Au moment où j’ai découvert que j’avais gagné, j’étais choqué et sans voix, je ne pouvais pas y croire – c’était comme un rêve fou. » ajoute de son côté la grande gagnante. « Ce sera ma toute première course, la voiture aura mon design et je serai au garage. Ça va être une semaine incroyable ! »



Pour ceux qui voudraient être à la place de Martina, pas de panique. Il vous reste encore le GP d’Austin le 22 octobre prochain mais aussi celui de Las Vegas le 18 novembre pour tenter votre chance.

Designed by you, the fans 💪 Unveiling our livery for the #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/44zHvTj0o0 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2023

