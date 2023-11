F1 – MNTN nouveau partenaire de l’écurie Alpine avant le GP de Las Vegas

Ce jeudi 16 novembre, Alpine F1 révèle que MNTN, marque de logiciels de marketing et de performance dont l’acteur Ryan Reynolds est co-investisseur, devient « partenaire officiel de la performance télévisuelle » de l’écurie française dès aujourd’hui et pour plusieurs années.

BWT Alpine F1 annonce avoir noué un nouveau partenariat à l’aube du Grand Prix de Las Vegas qui se déroule ce samedi 19 novembre (dimanche 07h en France). C’est MNTN, entreprise de logiciels de marketing et pionnier dans la publicité télévisée en streaming, qui rejoint l’équipe (déjà bien étoffée) de sponsors de l’écurie française, en tant que partenaire officiel de la performance télévisuelle.

Le logo MNTN sur l’avant des Alpine

Cette collaboration pluriannuelle prend effet dès le Grand Prix de Las Vegas ce week-end et s’étendra sur des courses clés tout au long de la saison 2024. On pourra apercevoir le logo MNTN sur l’A523 et dans l’environnement de l’équipe lors de ces épreuves dans les années à venir.

On risque donc fortement de voir Ryan Reynolds, co-investisseur d’Alpine Racing Ltd via Maximum Effort Investments et directeur de la création de MNTN, trainer dans les paddocks et s’afficher aux côtés des pilotes de l’écurie, Esteban Ocon et Pierre Gasly. C’est lui, en personne, qui s’est chargé d’apposer le logo MNTN sur la voiture d’Esteban Ocon pour illustrer l’annonce.

Vêtue d’un blouson de la collection Palace x Kappa, Esteban Ocon a également présenté son casque « Deadpool » à l’acteur qui incarne le célèbre personnage sur grand écran.

« Je vous aurais demandé de sortir de mon salon »

« Si vous m’aviez dit il y a quelques années que mon entreprise de logiciels de marketing de performance et Alpine F1 Team seraient réunies, je vous aurais demandé de sortir de mon salon après vos explications sur le sens de ces mots », a déclaré, amusé, l’acteur canado-américain. « Aujourd’hui, je suis tellement heureux d’être entouré de tant de personnes talentueuses offrant une telle excellence si rapidement. À nous de jouer ! »

« Nous sommes ravis d’accueillir MNTN en tant que partenaire de l’équipe », a glissé de son côté David Gendry, directeur sponsoring, partenariats et communication Alpine. « La F1 est le sport majeur connaissant la croissance la plus rapide au monde et MNTN aide les marques à lancer tout aussi rapidement des campagnes publicitaires télévisées générant des résultats immédiats, sans aucun arrêt aux stands. Nous avons hâte de commencer notre aventure ensemble. »

