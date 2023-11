F1 – « Paddock Club », « LVGP CATCH Garage »,… les offres VIP pour le Grand Prix de Las Vegas 2023

Pour le Grand Prix de Las Vegas 2023, la Formule 1 et les organisateurs de la course ont mis les petits plats dans les grands pour offrir une expérience exceptionnelle aux fans les plus fortunés.

Pour l’offre « Paddock Club » de 3 jours, il fallait débourse la somme de 13 840 euros par personne. Situé au-dessus des garages des écuries, l’espace de réception offre une vue sur la ligne de départ / arrivée avec accueil VIP gastronomique, bars, présence de personnalités de la F1,…

Pour accéder au Paddock Club sur la journée du samedi et assister à la course, il faudra débourser la somme de 7 382 euros.

D’autres packages VIP sont également proposés par F1 Experiences comme « F1 Experiences Lounge », « Alfa Romeo F1 Team Stake Koval », « Heritage South », « MoneyGram Haas F1 Team Paddock Club », « LVGP CATCH Garage » ou encore « Wynn Grid Club ».

La prestation la plus élevée est « LVGP CATCH Garage » dont le prix s’élève à 36 910€ par personne. Pour deux jours sur place, le vendredi et le samedi vous aurez accès à un endroit à côté des garages, une offre food élaborée par CATCH, l’accès au rooftop du Paddock Club et au salon Elevation, un accès VIP au Paddock…