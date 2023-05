F1 – Présentation des nouveaux espaces d’hospitalités du Grand Prix de Miami 2023

Ce week-end, Miami et le Hard Rock Stadium accueillent la seconde édition du « Crypto.com Miami Grand Prix ». Une édition 2023 qui devrait à nouveau marquer les esprits en attendant la première du Las Vegas GP dans quelques mois.

Pour continuer d’en mettre plein la vue aux spectateurs (et aux téléspectateurs du monde entier) et de proposer une Fan Experience complète, le GP de Miami propose quelques nouveautés dans son offre ticketing avec la création de nouveaux espaces d’hospitalités.

« Nous avons travaillé d’arrache-pied pour préparer notre deuxième course et nous sommes ravis d’accueillir à nouveau la Formule 1, la FIA, les équipes, les pilotes, nos invités et les fans pour vivre un nouveau week-end de course » a déclaré Tyler Epp, président du Grand Prix de Miami, dans un communiqué. « De notre incroyable nouveau Paddock Club au Team Village du Hard Rock Stadium, en passant par les espaces d’accueil améliorés, les offres de restauration et de boissons et les nombreux changements sur le campus, je suis fier que notre course nous permette de mettre en valeur une grande partie de la culture de Miami, nous plaçant à l’intersection du sport et du divertissement. Nous avons hâte que Miami soit sous les projecteurs alors que la Formule 1 arrive en Amérique pour la première fois de la saison. »

Parmi les nouvelles prestations VIP, on peut citer « 1 North Suites », « Boathouse », « The Vista Suite » ou encore « Sunset Cabanas ». Des expériences haut de gamme qui viennent compléter l’offre d’hospitalités déjà en place la saison dernière (à découvrir plus bas).

Sunset Cabanas

Si l’on en croit les visuels 3D présentés en amont de ce second Grand Prix de Formule 1 à Miami, la taille de la Marina sans eaux (mais avec de vrais yachts) qui a beaucoup fait parler il y a un an a été réduite pour installer les cabanas qui sont accompagnés de 2 piscines. Reste à savoir si la marina 2023 sera cette fois-ci équipée d’un véritable bassin d’eau.

Boathouse

Situé dans la marina MIA, le Boathouse offre une vue sur les virages 4 et 5. Cet espace ombragé propose des sièges numérotés et un salon commun.

The Vista Suite

La Vista Suite propose un salon intimiste et climatisé avec une salle à manger intérieur et des espaces en plein air sur plusieurs niveaux. L’espace est situé sur la ligne de départ au niveau du virage 1.

1 North Suites

Situées au sommet de la tribune North du virage 1, ces suites en plein air peuvent accueillir jusqu’à 24 personnes chacune et offrent une vue aérienne des virages 1 et 2.

Les autres espaces d’hospitalités

Hard Rock Beach Club Cabanas

Ces cabanes offrent des sièges ombragés avec un accompagnateur personnel pour vous servir, vous et vos invités. Un emplacement plage avec piscine exclusive et bar.

The Yachts – MIA Marina

Profitez de l’expérience luxe par excellence à bord des yachts de la marina MIA. Les fabricants Azimut, Hinckley et Midnight Express fourniront les yachts de luxe haut de gamme installés aux virages 7 et 8.

Chaque yacht peut accueillir 15 à 20 invités. A bord, les règle sont strictes. Pas de chaussures ni vin rouge sur les bateaux !

Hard Rock Beach Club Deck

Comptez 1 000$ pour la journée du dimanche (course) ou 2 000$ pour un pass 3 jours. Pour l’édition 2023 du Grand Prix de Formule 1 de Miami, le Hard Rock Beach Club revient avec une scène encore plus grande. De nombreux concerts (Jonas Brothers, Wisin y Yandel, Cedric Gervals, Tiesto,…) seront donnés dans ce club de plage incluant piscine, bars et vue sur la piste.

Paddock Club suites

Grâce à l’investissement du président du Grand Prix, du stade et des Miami Dolphins Stephen Ross, un tout nouveau Paddock Club permanent a été construit au-dessus des garages sur la voie des stands. Il dispose d’une terrasse d’observation sur le toit qui s’étend jusqu’au Hard Rock Stadium. La nouvelle installation à trois niveaux accueille 6 000 invités et offre une vue imprenable sur la ligne de départ / arrivée.

The 72 Club