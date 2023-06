Fan Experience – De la réalité mixte pour les fans de sport avec le casque Apple Vision Pro

Hier, Apple a dévoilé « Apple Vision Pro », casque de réalité mixte présenté par la marque comme « un ordinateur spatial révolutionnaire qui intègre de façon fluide les contenus numériques au monde réel, tout en permettant aux utilisateurs d’être présents et connectés aux personnes qui les entourent ».

Arborant un design avant-gardiste, le casque est composé d’un système d’affichage ultra-haute résolution, avec 23 millions de pixels répartis sur deux écrans, et d’une puce Apple.

A lire aussi : la réalité augmentée dans le sport

Un futur device qui pourrait bien venir proposer quelques expériences innovantes et immersives concernant le sport et sa diffusion, comme c’est le cas par d’autres acteurs depuis plusieurs années (voir plus bas). Lors de la présentation, Apple a notamment annoncé un partenariat avec Disney pour sa plateforme de streaming Disney+. Du contenu sportif via ESPN, propriété de Disney, pourrait bien être également accessible comme le suggère la vidéo de présentation ci-dessous ci-dessous.

Apple, qui détient les droits de la Major League Soccer et de quelques matchs de baseball (MLB), pourrait également décider de mettre en avant ces contenus sportifs sur cet appareil qui sera vendu au prix de 3 499 dollars à partir de l’année prochaine.

A lire aussi