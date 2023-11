Fan Experience : Le directeur marketing de l’Euroligue nous détaille la « POV Cam »

Pour offrir une nouvelle perspective aux fans de basket, les arbitres de l’Euroligue sont équipés de caméras embarquées sur certains matchs.

« Il s’agit d’une étape majeure dans nos efforts visant à rapprocher les fans de l’action. Nous voulons réimaginer la façon dont le match est regardé et transformer les téléspectateurs avec des expériences qui les placent au cœur de ce qui se passe sur le terrain. » nous explique fièrement Alex Ferrer Kristjansson, directeur marketing & communications de l’Euroligue.

Le projet a été annoncé lors du final four de la saison passé et a déjà été mis en place durant trois matchs cette saison. Lors du clasico entre le Real Madrid et le Barça, pour Monaco – LDLC ASEVEL et pour Virtus Bologne – Milan.

Ces petites caméras corporelles ultras légères sont développées par la société Mindfly.

« La caméra corporelle Mindfly permet à chacun de ressentir de près ces émotions et l’adrénaline, et d’avoir une compréhension plus profonde du jeu et de tout ce qui le rend si intense. » poursuit Alex Ferrer Kristjansson, avant de nous confier « Nous en verrons davantage au fil de la saison et j’espère que nous pourrons voir ces caméras être portées par les joueurs dans un avenir pas trop lointain. »

Si l’Euroligue ne cache pas son ambition de pouvoir un jour diffuser ses images en direct, ce n’est pour l’instant que pour les résumés de matchs qu’elles sont diffusées comme nous le détaille l’Euroleague. Offrant une vision au plus près du jeu, les fans peuvent également écouter les échanges entre joueurs et arbitres.

Pour rappel, l’Euroleague avait déjà éprouvé ce genre de technologie dès 2015 avec la startup First V1sion.

