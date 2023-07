Fan Experience : Paris 2024 dévoile quelques lieux qui célèbreront les Jeux Olympiques (Champions Park, Club France, Clubs 2024,…)

En fin de matinée, Paris 2024 et « l’ensemble de ses parties prenantes » ont dévoilé les sites et dispositifs de célébrations installés pendant les Jeux Olympiques. Une annonce accompagnée de visuels 3D toujours impactant qui font saliver.

Au Trocadéro, le « Champions Park » permettra de venir acclamer les athlètes médaillés de tous les pays et regarder les plus grandes finales. A proximité de la Tour Eiffel, la carte postale sera évidemment magnifique pour ce lieu qui accueillera pour la 1ère fois dans l’histoire des JO les médaillés qui seront invités à venir parader. La jauge d’accueil est fixé à 15 000 personnes par jour, soit 150 000 au total sur les 10 jours d’ouverture prévus (du 29 juillet au 10 août sauf 2-3-4) avec des horaires de 16h à 23h30 (gratuit).

« Le Champions Park est un concept totalement inédit lors de l’édition estivale des Jeux Olympiques, pensé pour rendre inoubliable l’expérience des athlètes. Dans un cadre d’exception, les notions de

partage et d’ouverture, avec la célébration des athlètes de toutes les nationalités et de toutes les disciplines, ont été les maitres-mots de la Commission des athlètes, qui dès les premiers instants, a été en soutien du projet » explique Martin Fourcade, Président de la Commission des athlètes de Paris 2024, dans un communiqué.

Au Club France installé à La Villette, la maison des athlètes français pourrait accueillir près de 700 000 personnes sur toute la durée des Jeux. Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) proposeront ainsi une zone de célébration privilégiée en présence d’anciens champions olympiques et paralympiques mais également des médaillés français du jour. Un lieu de vie qui permettra également de découvrir de nouveaux sports et qui sera ouvert de 10h00 à 02h00 du 27 juillet au 11 août, puis du 29 août au 8 septembre 2024. « Si l’accès sera gratuit en journée, il sera « en partie payant en soirée » dans la Grande Halle, le prix devant encore être communiqué » précise FranceInfo.

D’autres lieux de festivités dans Paris (Off des Jeux à Paris) et en province ont également été dévoilés comme le Parvis de l’Hôtel de Ville, le Parc Georges-Valbon à La Courneuve, les îles de loisirs d’Île-de-France ou encore les Clubs 2024.