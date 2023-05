Roland-Garros lance une nouvelle attraction qui emmène les spectateurs à 50 mètres du sol

Pour cette édition 2023 de Roland-Garros qui débute dans quelques semaines, la Fédération Française de Tennis (FFT) va déployer une nouvelle attraction qui emmènera les spectateurs à 50 mètres du sol.

Avec « Roland-Garros in the sky », il sera possible de monter à bord d’une nacelle et de prendre de la hauteur sur le Grand Chelem parisien.

Pour 15 euros par personne, vous pourrez vous offrir une vue aérienne du Stade de Roland-Garros et de la ville de Paris, « tout en profitant d’une pause gourmande ».

Un dispositif façon « dinner in the sky » qui sera proposé uniquement lors de la semaine des qualifications rebaptisée « Opening Week ». Pour vous rendre dans les allées de Roland lors de cette semaine, il vous faudra débourser la somme de 20 euros par jour (10€ pour les -25ans).

L’année dernière, Sport Buzz Business avait eu la chance de monter à bord de cette nacelle et de tester cette Fan Experience « entre ciel et terre » qui n’était pas proposée au grand public. L’occasion pour nous de réaliser une interview « hors sol » de Laurent Eric Le Lay, Directeur des sports de France Télévisions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Buzz Business (@sportbuzzbusiness)

A lire aussi